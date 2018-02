Konya’da ’28 Şubat’ sergisi

İl Halk Kütüphanesindeki sergi açılışına katılan Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER) Konya İl Başkanı Mehmet Kanmaz, “Ülke ve milleti maddi manevi anlamda korkunç çöküntülerin içine atanlar, bu haksızlık ve zulümlerini Kemalizm, Atatürkçülük, Çağdaşlık ve İslam düşmanlığı adına yaptılar. Biz bunları unutmadık, unutmayacağız. En çok da darbeye destek veren siyasi parti ve derneklerin bu süreci desteklemeleri sivil toplum ve demokrasi adına kabulleri imkansızdır. Darbecileri cesaretlendiren oluşum ve kuruluşların temsilcileri, var oluş zeminlerini demokratik ortamlara borçlu olduklarını unutmamalıdır. Milletimizin vicdanının sesi olarak yargı sistemimizin bu hain darbecilere gereken cezalarını vermeleri beklenirken, 28 Şubat darbesini yapan vatan hainlerinin yargılandığı davanın bir an evvel sonuçlandırılıp sanıkların en ağır ceza ile tecziye edilmesin bekliyoruz. Milletimiz haklı olarak sadece askeri kesimdekiler değil, diğer kurum ve kuruluşlardaki darbe planlayıcılarını o dönemde batı çalışma grubunun brifinglerine katılanları ve beşli çeteleri ve malum medya sahipleri ile bankaları boşaltanların da yargılanmasını ve en ağır şekilde cezalandırılmasını ve mağdur ettikleri insanların mağduriyetlerinin giderilmesini dört gözle beklemektedir. 28 Şubat mağduriyetleri bir an önce giderilmelidir. Öncelikle 28 Şubat’ta çeşitli suçlamalarla haksız yere halen hapiste tutulan 600 civarındaki kader mahkumlarının serbest bırakılarak özgürlükleri sağlanmalı, maddi ve manevi hakları teslim edilmelidir. Yine o dönem üniversitelerde okurken başörtüsü nedeni ile atılan veya öğretimine devam edemeyip sonra kendi imkanları ile mezun olan hanım kardeşlerimizin de memur olma hakları sağlanmalı ve geriye dönük mağduriyetleri giderilmelidir. Çok değerli basınımız ve sağduyu sahibi kardeşlerimiz, anlayacağınız gibi yara kanamaya devam etmektedir. Millet tertemiz vicdanında bu ihaneti ebediyen mahkum etmiştir. Her hatırlandıklarında lanet ile anılmaktalar, hep öyle anılacaklardır” şeklinde konuştu.

“Milletimiz 15 Temmuz’da milli mücadele ruhu ile darbeci hainlere izin vermedi”

Kanmaz konuşmasını şöyle sürdürdü: “Yüce milletimiz 15 Temmuz’da Milli Mücadele ruhuyla darbeci hainlere karşı şehitler gaziler vererek cansiperane bir mücadele vermiş ve hiçbir zaman darbeci kalkışmalara izin vermeyeceği iradesini ortaya koymuştur. Haklı olarak bu mücadele ruhunun bütün kurumlarca da yürütülmesini beklemektedir. 28 Şubat darbesini bugün 40 yaşının üzerinde olanlar ancak hatırlamaktadır. Toplumun hemen hemen yarısı yaşadığımız bu hain darbeden habersizdir. Maalesef bu darbeyi en ağır şekilde yaşayan ve zararını gören insanlarımızda yaşadıklarını unutmuştur. İşte bunun için 15 Temmuz’da yeniden darbe ile yüz yüze geldik. Yeni bir darbeyle yüzleşmemek için devlet ve ordu içinde hain yapılanmalara artık izin vermeyecek, millet olarak adım adım takip edeceğiz. Bütün bu süreçlerden sonra edindiğimiz tecrübe ve bilinçle bugün de aynı duygularla haykırıyoruz, haykırmaya devam edeceğiz. Bu millete hainlik ve düşmanlık yapanlar; başaramadınız, başaramayacaksınız. Darbeleri unutmadık, hiçbir zaman da unutturmayacağız. Hesabını her zaman ve her zeminde soracağız.”

“28 Şubat’ın vermiş olduğu tahribat o kadar büyüktür ki bunun izleri hala devam etmektedir”

28 Şubat’ın büyük tahribatlara yol açtığının belirten Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Muhsin Görgülügil ise “Bugün 28 Şubat’ın yıldönümü, 21 yıl aradan geçmesine rağmen hatırlamak, hatırlatmak durumundayız. Çünkü, yapılan tahribat o kadar büyüktür ki bunun izleri daha hala devam etmektedir. Maalesef Türk siyasi tarihinde milli iradeye karşı yapılan pek çok olay olmuştur. 1950 yılında söz milletindir sloganı ile başlayan hareket 1960 yılında ihtilalle sonuçlandırılmış ve milletin adamı, milletin evladı 3 kişi idam ettirilmiştir. Daha sonra 1971 ve 1980 hadiseleri de aynı şekilde milli iradeye karşı yapılmış bir harekettir. Daha sonra 1997 yılında Refah Yol Hükumetine karşı yapılmış olan bu post modern darbe ile milli irade bertaraf edilmeye çalışılmıştır. Milletin değerleri ile alay edilmiş. Üniversiteden ilkokula kadar iş adamından esnafına kadar memurundan hakimine kadar bütün kesimler taciz edilmiş, fişlenmiştir ve maalesef yaralar çok derin açılmıştır. Ham dolsun bin yıl sürecek dedikleri bu hadise çok geçmeden 5,6 yıl sonra 2002’de ’yeter söz de karar da milletindir’ sloganıyla AK Parti iktidara gelerek 28 Şubat’ın vermiş olduğu tahribatı ortadan kaldırmak için çaba göstermiş ama 2007’de e-muhtıra ile 2008’de AK Partinin kapatılma davası ile karşı karşıya kalmıştı. Ama o badire atlatıldıktan sonra Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesiyle milli irade tekrar şahlanmış ama bu sefer vesayetçi sistem yurt dışı işbirlikçileri ile beraber hareket edilerek, 15 Temmuz 2016’daki hareket maalesef Müslüman kesimin arasındaki cemaat adına hareket etmek suretiyle milli iradeye darbe vurmaya çalışmış ama bu sefer millet sahaya inerek bu hareketi bertaraf etmiştir” dedi.

Sergi açılışına AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ile dernek ve platform üyeleri de katıldı.