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Konya'da 29 Ekim kutlamaları

Konya’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle çelenk koyma töreni düzenlendi.

Konya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle çelenk koyma töreni düzenlendi.


Anıt Alanındaki törene Konya Valisi Yakup Canbolat, 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Fidan Yüksel, MHP Konya Milletvekili Esin Kara, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, askeri erkan, gaziler, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Tören, Atatürk anıtına çelenklerin koyulmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla sona erdi.

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