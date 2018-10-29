Konya'da 29 Ekim kutlamaları

Konya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 95. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Feritpaşa Caddesi üzerindeki kutlamalar yoğun bir katılımla gerçekleşti. Program Konya Valisi Yakup Canbolat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın resmi araç üzerinde vatandaşları selamlamasıyla başladı. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı mesajının okunmasının ardından Konya Valisi Yakup Canbolat kürsüye geldi. Vali Canboat konuşmasında, "Devletimizin kurulduğu gün olan 29 Ekim 1923, şüphesiz binlerce yıllık şanlı tarihimizin en kudretli günlerinden biridir. Bugün, bu büyük günün 95. yıl dönümünü gururla ve coşkuyla kutluyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından, öğrencilerin halk oyunları gösterisi izlendi. Program geçit töreniyle sona erdi. Törene, askeri ve mülki erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.