Konya'da 3 araç kazaya karıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Seydişehir-Beyşehir karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlyas K. idaresindeki 42 B 1805 plakalı otomobil ile Mehmet Y. (27) idaresindeki 16 J 0012 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı fark edemeyen Ayşenur Ö. idaresindeki 07 LUM 41 plakalı otomobil de 16 J 0012 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve kaza kırım ekibi sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Yılmaz ile araçlarda bulunan Mehmet Emin Kaya (12), M.K. (12), Y.E.K. (14), K.E. (14) ve Hasan Kadir T. (26) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, yaralılardan durumu ağır olan Mehmet Emin Kaya hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.