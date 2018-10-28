İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Konya'da 3 araç kazaya karıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.


Kaza, Seydişehir-Beyşehir karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlyas K. idaresindeki 42 B 1805 plakalı otomobil ile Mehmet Y. (27) idaresindeki 16 J 0012 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı fark edemeyen Ayşenur Ö. idaresindeki 07 LUM 41 plakalı otomobil de 16 J 0012 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve kaza kırım ekibi sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Yılmaz ile araçlarda bulunan Mehmet Emin Kaya (12), M.K. (12), Y.E.K. (14), K.E. (14) ve Hasan Kadir T. (26) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, yaralılardan durumu ağır olan Mehmet Emin Kaya hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.