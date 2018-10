Konya'da 3. Uluslararası Sadreddin Konevi Sempozyumu başladı

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ), Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, Konevi Araştırma Merkezi ve Konya Müftülüğünün ortaklaşa düzenlediği 3. Uluslararası Sadreddin Konevi Sempozyumu başladı.

Bu yılki teması tasavvuf, felsefe ve din olarak belirlenen sempozyumun açılış konuşmasını gerçekleştiren Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı ve Mersin Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Baykan, Sadreddin Konevi'nin Anadolu coğrafyasının yurt olmasını sağlayan kurucu düşünürlerden biri olduğunu söyledi. Siyasi egemenliği ele geçirmekle bir memleketin yurt olmadığını ifade eden Baykan, “Bir memleket, oraya kendi kültürünü, düşüncesini, inancını, kendi paradigmasını yerleştiren kök bilgelerle yurt oluyor” dedi.

Konya İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu: “Dinimiz İslam'ın okumakla, yazmakla, kalemle başlayan varoluş serüveni, yani yeryüzünde hakkı, hakikati, adaleti hâkim kılma serüveni bazı isimlerle yıldızlaşmış, kutuplaşmıştır. Bugün burada andığımız Sadreddin Konevi de hakikat yolunda adalet yolunda varoluş serüvenin yıldızlarından kutuplarından bir tanesidir” diye konuştu.

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker ise, Sadreddin Konevi'nin mutasavvıf özelliği yanında hadis alimi olmasıyla beraber değerli hocalardan, dönemdaşı olan hocalardan da üst düzeyde istifade ederek yaşamış olan biri olduğunu hatırlattı. Rektör Şeker, “Saygıyla andığımız kutup diye tanımladığımız isimlerin bir araya gelmesi Konya'yı o dönemde Konya yapmıştır. Bu kişilerin kıymetini bizim her döneme aktaracak şekilde bilmemiz gerekiyor. Bunların oluşturduğu bir bereket havzası var. Şehre, ülkeye bir bereket veriyor. Bu bereketten hepimizin istifade etmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Medeniyet Tasavvurumuzun Temel Kaynakları Yazma Eserler Sergisi protokol üyeleri tarafından açıldı. Daha sonra sempozyuma geçildi. Sempozyumun ilk gününde ilk iki oturumda Prof. Dr. Ramazan Altıntaş “Sadreddin Konevî'ye Göre Allah'ı Bilmede İlahi İsimlerin Önemi”, Prof. Dr. Şamil Öçal “Konevi'nin Rahmet Kavramı ile İlgili Yorumları Üzerine Bir Değerlendirme”, Doç. Dr. M. Nesim Doru “Sadreddîn Konevî'nin Düşünce Sisteminde Hayal Kavramının Ontolojik Boyutu” Doç. Dr. Mehmet Kasım Özgen “Konevi'de Hakikat, Felsefe ve Din İlişkisi”, Prof. Dr. Hüsamettin Erdem “A Comparison of Sadr Al-Dn Qunaw's and Ibn Arab's Scheme of the Rankings of Existence”, Asst. Prof. Dr. Shirzad Peik Herfeh “Moral Philosophy,” “Human Rights” & “Mysticism”, Ummar Parambilpeedikakkal “Doctirine of ‘Perfect Man' in the Gnostic Anthropology of Konevi and Mulla Fanari”, Haneef C. Muhammad “The Role of Sufısm in the Islamısatıon of the Indian Subcontinent” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.

Sempozyum 2 gün boyunca 12 oturumda 70 katılımcının sunumu ile devam edecek.