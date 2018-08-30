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30 Ağustos 2018 12:23

Konya’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96. yılı kutlandı

Konya’da, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96.

Konya’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96. yılı kutlandı

30 Ağustos 2018 12:23

yıldönümü törenlerle kutlandı.


Atatürk Anıtındaki tören, çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Kutlama programı Konya Valiliğinde tebriklerin kabulü ve Feritpaşa Caddesindeki resmi geçit töreniyle devam etti. Geçit törenine Konya Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, askeri ve sivil erkan katıldı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajının okunduğu törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanlığı Hava Muhabere Binbaşı Serdar Türk yaptı. Binbaşı Serdar Türk, “Bugün Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yek vücut olmuş Türk milletinin büyük bir iman ve bağımsızlık azmiyle 26 Ağustos 1922’de başlayıp, 30 Ağustos’ta zaferle sonuçlandırdığı Başkomutanlık Meydan Muharebesinin 96. yılını kutlamaktayız. Bizlere bu eşsiz zaferi armağan eden, canları pahasına bağımsız ve özgür yaşamamızı sağlayan o büyük kahramanlara karşı en büyük sorumluluğumuz, Türkiye Cumhuriyetini, onun temel değerini, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü, birlik ve beraberliğini korumak ve yaşatmaktır” dedi.


Konuşmanın ardından Meram Anadolu Lisesi öğrencisi Samet Naras, ’30 Ağustos’ isimli şiiri okurken, Kıbrıs Gazisi Mustafa Bayındır, ’Bu Bayrak’ adlı şiiri seslendirdi. Daha sonra öğrenciler halk oyunları gösterisi sundu. Kutlama programı sivil ve askeri birliklerin geçişi ile sona erdi.




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