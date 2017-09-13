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13 Eylül 2017 17:52

Konya’da 5 katlı binanın çatısında yangın

Konya’da 5 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Konya’da 5 katlı binanın çatısında yangın

13 Eylül 2017 17:52


Yangın, saat 16.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi Yeğenoğlu Caddesi apartmanın çatısında çıktı. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı apartmanın çatısından yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın sonrası binada bulunanlar dışarıya çıkarılırken, yangına itfaiye tarafından müdahale edildi. Yapılan soğutma çalışmalarının ardından yangın yaklaşık bir saatte tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası binanın çatısında hasar oluştu.


Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.




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