Diğer
Kategoriler
12 Temmuz 2018 13:11

Konya’da 55 havuz ve aqupark çocukları bekliyor

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından “Konya’da Yüzmeyen Çocuk Kalmasın” projesi kapsamında şehir merkezindeki ve ilçelerdeki okullara kurulan 45 portatif havuz ve 10 aquaparkta on binlerce çocuk yüzme öğrenmenin keyfini yaşıyor.

Konya’da 55 havuz ve aqupark çocukları bekliyor

12 Temmuz 2018 13:11


Konya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirilen “Konya’da Yüzmeyen Çocuk Kalmasın” projesi yoğun ilgi görüyor. 6-14 yaş arası on binlerce çocuğa yüzme öğretmek için yola çıkılan proje kapsamında il merkezinde 20 ve ilçelerde 25 okulun bahçesine 45 portatif yüzme havuzu ile 10 aquapark kuruldu. Çocukların yaş gruplarına göre düzenlenen seanslarda kızlar ve erkekler ayrı havuzlarda yüzme eğitimi almaya başladı.



"On binlerce çocuk gönlünce eğleniyor"


Kurulan havuzlarda ve aquaparklarda kavurucu yaz sıcaklarında hem serinleyen hem de gönlünce eğlenen çocuklar verilen hizmet dolayısıyla Konya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Konya’da Yüzmeyen Çocuk Kalmasın projesinin kayıtlarının eğitim süresince devam edeceği belirtildi. Veliler Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sayfası olan www.konya.bel.tr ve www.komek.org.tr adreslerinden çocuklarını ücretsiz kolayca kayıt ettirebiliyor. Kayıt esnasında Veli İzin Dilekçe Formu imzalanarak, yüzme kıyafetleri ile birlikte gidilen ilk seansta havuzdaki görevlilere teslim edilmesi gerekiyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç