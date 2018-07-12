Konya’da 55 havuz ve aqupark çocukları bekliyor

Konya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirilen “Konya’da Yüzmeyen Çocuk Kalmasın” projesi yoğun ilgi görüyor. 6-14 yaş arası on binlerce çocuğa yüzme öğretmek için yola çıkılan proje kapsamında il merkezinde 20 ve ilçelerde 25 okulun bahçesine 45 portatif yüzme havuzu ile 10 aquapark kuruldu. Çocukların yaş gruplarına göre düzenlenen seanslarda kızlar ve erkekler ayrı havuzlarda yüzme eğitimi almaya başladı.

"On binlerce çocuk gönlünce eğleniyor"

Kurulan havuzlarda ve aquaparklarda kavurucu yaz sıcaklarında hem serinleyen hem de gönlünce eğlenen çocuklar verilen hizmet dolayısıyla Konya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Konya’da Yüzmeyen Çocuk Kalmasın projesinin kayıtlarının eğitim süresince devam edeceği belirtildi. Veliler Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sayfası olan www.konya.bel.tr ve www.komek.org.tr adreslerinden çocuklarını ücretsiz kolayca kayıt ettirebiliyor. Kayıt esnasında Veli İzin Dilekçe Formu imzalanarak, yüzme kıyafetleri ile birlikte gidilen ilk seansta havuzdaki görevlilere teslim edilmesi gerekiyor.