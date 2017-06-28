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28 Haziran 2017 09:00

Konya’da Afgan taciz şüphelisi hastanelik edildi

Konya’da bir parkta 11 yaşındaki erkek çocuğunu taciz ettiği iddia edilen Afgan şüpheliyi vatandaşlar hastanelik etti.

Konya’da Afgan taciz şüphelisi hastanelik edildi

28 Haziran 2017 09:00


Olay, 23.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Karaman Caddesi üzerinde bulunan Meram Karaaslan Hadimi Parkında meydana geldi. İddiaya göre, parka ailesiyle piknik yapmaya giden Ö.S. (11), Afganistan uyruklu olduğu öğrenilen M.Y.H.’nin (22) elle tacizine uğradı. Ö.S.’nin çığlık atmasıyla çığlıkları duyan ailesi ve parkta bulanan vatandaşlar şüpheli M.Y.H.’yi yakalayarak darp etmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, parktaki güvenlik kulübesine sığınan zanlıyı kalabalığın elinden güçlükle kurtardı. Polis ekipleri tarafından parktan çıkarılan M.Y.H., Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Hastanede tedavisi tamamlanan şüpheli sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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