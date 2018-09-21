Konya'da Ahilik Haftası etkinlikleri sürüyor

Ecdat Parkındaki programa, Türkiye Berberler Kuaförler ve Güzellik Uzmanları Federasyon Başkanı Bayram Karakaş, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, Konya Berberler ve Kuaförler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Veli Baranok, diğer oda başkanları, meslek mensupları ve aileleri katıldı.

Aşure dağıtımı ile başlayan programda konuşan Türkiye Berberler Kuaförler ve Güzellik Uzmanları Federasyon Başkanı Bayram Karakaş, ahiliğin anlamının kardeşlik olduğunu söyleyerek, düzenlenen bu programda kardeşliği, birliği ve beraberliği fazlasıyla gördüğünü dile getirdi. Karakaş, “Konya Berberler ve Kuaförler Odamızın etkinliklerini yakından takip ediyoruz. Esnafla halkın birleştiği ve 12. yüzyıldan bu güne kadar gelen ahiliğin, kardeşlik, saygı ve sevginin olduğu etkinliklerin kutlanıldığı bir geceyi, Konya halkıyla birlik ve beraberlik içerisinde yaşayarak, o heyecanı yıllar öncesine götüren ve emeği geçen buradaki tüm emekçi kardeşlerimizi canı gönülden destekliyoruz. Biz emek deyince ahilik, ahiliğin Arapça anlamı kardeşlik demek. Kardeşliğin de ön safta olduğu gördük. Bugün çok heyecanlı ve çok güzel bir gün yaşadık Konya'da" dedi.

KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak ise, ahiliği tanıtarak gelecek nesillere aktarmak için çeşitli etkinlikler düzenlendiğine değindi. Karabacak, "Vatandaşlarımızın fazlasıyla teveccüh buyurduğu Ecdat Parkımızın içerisinde hem çocuklarımıza ahiliğin ne olduğunu gösterelim, vatandaşlarımız ahilikle ilgili kavramın ne olduğunu, aslında esnafın bayramı olduğunu ve Selçuklu geleneğinin bu topraklarda atılmış bir tohumun bizlerin üzerinde bir sorumluluk olduğunu bilmesi anlamında bir etkinlik yapalım dedik. İnşallah amacına uymuştur, amacına ulaşmıştır” şeklinde konuştu.

Türk Sanat Müziği konseri ile devam eden programda ahilikte kalfalıktan ustalığa geçişi gösteren temsili şed kuşanma töreni yapıldı. Askeri kıyafetli kuaförlere sahne gösterisinin sonunda plaket verilirken program hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile sona erdi.