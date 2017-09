Konya’da Ahilik Haftası kutlaması gerçekleştirildi

Program, Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı ve zabıta atlı ekipleri eşliğinde KONESOB Başkanı Ali Osman Karamercan, Birlik Yönetim Kurulu Üyeleri, Esnaf Odası Başkanları, esnaflar, çıraklık okulu öğrencileri ve çok sayıda vatandaş Atatürk Anıtından KONESOB binasına kadar kortej halinde yürüyüş yaptı. Toplu halde birlik binası önüne gelen kortej, temsili ahilik tiyatrosu gerçekleştirdi.

Programda konuşan Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, ahiliğin esasının paylaşmak olduğunu belirterek, "Bir felsefenin, bir anlayışın, bir ahlakın, bir irfanın, bir medeniyetin tarihten bugüne taşınması, yoğrulması, zenginleştirilmesi, derinleşmesi ve artıya doğru taşınmasıdır. O yüzden bu haftaları anlamı ve önemini müdrik bir şekilde idrak etmek, kutlamak son derece kıymetli ve değerlidir. Ticaret hayatı, ticaret hayatının gerekleri, ticaret hayatının toplumda ki yeri, anlamı, ticaret hayatının insan hayatına, aile hayatına, topluma, bir millete ve onun temsil ettiği değerlerin artıya doğru taşınmasına katkısı. Güçlü bir millet, güçlü bir devlet ve bir medeniyet temsili, temsilcisi ve onun idrakında bir kültür taşıması. O nedenle bugün bu salonda daha çok 55 bin esnafımızın daha çok bulunmasını beklerdim. Çünkü paylaşmak diyoruz hayatın her boyutunu kapsayan ve onu yansıtan bir anlayış. Burada otururken ahilik haftası nedeniyle ortaya konulan billboardlara ve yazılara baktım. Neymiş ahilik gönlü açık, kapısı açık, eli açık, sofrası açık neymiş ahilik dünya malına tamah etmemek bundan ne anlıyoruz? Yanlış ölçme ve eksik tartma. Çok özlü ama çok anlamlı şeyler. Doğru sabırlı ol, yalan söyleme, kimseyi kandırma, kanaatkar ol . Bütün bunları uygulayabilmek, bütün bunları hayatımıza katabilmek, içselleştirebilmek ve onunla birlikte yaşayıp onunla birlikte yürüyebilmek yani hep dediğimiz mahallenin emini olabilmek, mahallenin güvenini temin edebilmek, teslim edebilmek ve onunla birlikte tüm ülkenin geleceğine her gün yaşamıyla, fiiliyatıyla, ticaretiyle, ticaret ahlakıyla katkıda bulunabilmek, değer katabilmek. Bütün bunları birer sözcük olarak alamayız. Bunlar işin özü, hayatın özü, ticaretin merkezi ve ticaret kültürünün kendisidir. Aslında günlük hayatta şikayet ettiğimiz pek çok konu bunları uygulayabildiğimiz takdirde olmayacağına da şöyle bir düşünelim. dünya malına tamah etmemek çok çalışmamak değildir. Dünya malına tamah etmemek işini büyütmemek değildir. Dünya malına tamah etmemek daha çok iş yapmamak değildir. Dünya malına tamah etmemek yanlış yapmamaktır ’’şeklinde konuştu.

"Kadınlarımızı sosyal hayatta görmeliyiz’’

Kadın esnafımızı teşkilatımızda, üretimde ve sosyal hayatta görmek bizim zenginliğimiz diyen Altunyaldız, "Ahi Evran Veli daha çok büyütmeyi ama bunu ilkeli yapmayı söylüyor. O günden bu güne aslında işin alfabesini, işin özünü ve ruhunu bize o kadar güzel vermiş ki bize kalan onu samimiyetle uygulamak. o gün Konya’mızda 55 bin Türkiyemizde 1 milyon 800 bin civarı esnafımız var. Bunlardan bir kısmı genç bir kısmı kadın bir kısmı erkek. İşte kadınlarında, hanımefendilerinde hayata, üretime katkısı anlamında o gün Ahi Evran veli eşi Fatma bacıya Baciyanı Rum teşkilatını kurdurmak suretiyle kadınlarımızın toplumda ki yerine o günden işaret ediyor. Üretime katkısına onun değerine, onun sosyal yapıda ki dokuda ki katma değerine o gün işaret ediyor. İşte o yüzden kadınlarımızın toplumsal hayatta ki yeri, önemi ,ticaret hayatına aktif katılımı, üretime aktif katılımı ve bütün bu ilkelerin uygulanmasında ki katkısı son derece önemli değerlidir bizim için. Kadın esnafımızı teşkilatımızda, üretimde ve sosyal hayatta görmek bizim zenginliğimiz, bizim daha çok ahi olmamız daha çok 13. yüzyılda şehrimize işaret edilen ilkeli ve birlikte paylaşarak hayatı kucaklamayı, omuzlamayı ifade eden o ilkeleri bugüne taşımamız gerekir. Eğer paylaşırsak büyütürüz. Eğer paylaşırsak farklı dallarda oluruz. Eğer paylaşırsak birlikte Türkiye’nin geleceğini inşa ederiz. Ama benim olsun küçük olsun anlayışıyla hareket edersek inanın o küçük olanı da kaybetme riskimiz vardır. Daha çok fikre sahip çıkmak, daha çok genci piyasaya çıkarmak asla yanımızda ki arkadaşımızın yeni bir iş yeri açmasında rahatsız olmayalım. Yeter ki paylaşmasını, yeter ki birbirimizi gözetmesini bilelim. Bunu içselleştireli, bunu hayatımızın merkezine koyalım’’ dedi.

"Esnaflarımızın finansman maliyetini yüzde elliden 4’lere düşürdük’’

Altunyaldız, hükümet olarak esnaflara destek olduklarını belirterek, "AK Parti hükümetleri döneminde esnafımıza, esnafımızın varlığına onun işlerinin devamına her zaman öncelik verdik. Onun için esnafımızın kullanmış olduğu finansmandaki maliyeti yüzde 50’lerden yüzde 4’lere düşürdük. Onun için katkı payını yüzde ellilere çıkardık. Hatta zaman zaman yüzde yüzlere çıkardık. Onun için 150 milyon civarında ki esnaf kredisini bugün 22 milyar TL’ye çıkardık. Onun için genç kardeşlerimizin iş açmaları halinde 3 yıl süreyle vergi indirimleri sağlamak süratiyle daha çok gencimizin piyasada yer almasını sağladık. Onun için kadınlarımıza pozitif ayrımcılık yapmak suretiyle daha çok üretime daha çok ticarete girmelerine imkan sağladık’’ şeklinde konuştu.

Gümrük ve Ticaret İl Müdürü Haşmet Yılmaz, ahilik teşkilatı ile bütün toplumsal yapıların huzuru için çalıştığını belirterek, "Türk esnafının hayat anlayışına ve dünya görüşüne uygun olması sebebiyle daha çok esnaf arasında gelişmiş olmakla birlikte esnaf dışında da çeşitli meslek erbabı bünyesinde barındırılan Ahi Evran Veli önderliğinde Anadolu’da, Anadolu dışında balkanlar Ortadoğu ve Kafkaslara kadar yayılan sivil bir yapılanmanın adıdır. Daha geniş bir açıdan bakacak olursak ahilik bir yandan tek tek fertlerin ahlaki erdemleri bakımından donanımlarının, onlara iyi bir birey yapmaya amaçlayan öte yandan da bireylerin oluşturduğu aileden millete ve hatta topyekün insanlık alemine varıncaya kadar bütün toplumsal yapıların huzuru müreffeh, barış ve esenlik içerisinde yaşamalarını hedef kılmaktır’’ dedi.

KONESOB Başkanı Ali Osman Karamercan, ahilik teşkilatını her zaman devlet-millet arasında köprü olduğunu belirterek, "Bilindiği üzere on ikinci yüzyılda Anadolu da filizlenmeye başlaya ahilik, Türk İslam kültürü ilkeleri üzerine kurulmuş olan bir ahlak sistemi ve bir yaşam tarzıdır. Ahilik, Selçuklu ve Osmanlı devletlerinin kuruluşunda, toplumun başta ekonomi olmak üzere, sosyal siyasal ve kültürel alanlarda örgütlenmesini sağlamış, yüzyıllar boyunca milletimizin birlik ve beraberliğinin korunmasında etkili bir rol oynamıştır. Esnaf teşkilatımız, her zaman devlet- millet kaynaşmasında köprü görevi görmüştür. Bu kültürü, tarihi görevini tamamlamış bir yapı olarak görmek büyük bir yanılgıdır. Dünya durdukça Ahilik felsefesi, değişmesi mümkün olmayan bir değerler bütünü olarak var olmaya devam edecektir. Ahilik kültürünü daha iyi tanınır ve bilinir hale getirmek ve gelecek nesillere bu kültürün en doğru bir şekilde aktarılmasını sağlamak bizim tarihi ve sosyal sorumluluğumuzdur’’ ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yılın ahilerinin tanıtıldığı bir sinevizyon gösterisi sunumu yapıldı. Daha sonra yılın ahilerine ve çıraklarına plaket ve altın hediye takdim edildi.