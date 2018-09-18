Konya'da, Ahilik Haftası ve Esnaf Bayramı kutlamaları başladı.

Bu yıl 31'ncisi düzenlenen Ahilik Haftası ve Esnaf Bayramı kutlamaları Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) binası önünden Konya Valiliğine yürüyüşle başladı. KONESOB Başkanı Muharrem Karacak ile esnaf ve sanatkarları Konya Valiliği önünde Vali Yakup Canbolat karşıladı. Mehter takımı ile atlı birliğinde yer aldığı kortej Sarraflar Caddesinden geçerek Kapu Camisi avlusuna geldi.

Buradaki programda konuşan KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, ahiliğin Türk-İslam kültürünün ahlak ilkeleri üzerine kurulmuş bir düşünce sistemi ve bir yaşam tarzı olduğunu söyledi. Günümüzde ahiliğin önemine değinen Karabacak, "Ahilik kültürünü daha iyi tanınır, bilinir hale getirmek ve gelecek nesillere bu kültürün en doğru şekilde aktarılmasını sağlamak bizim tarihi ve sosyal sorumluluğumuzdur. Eğer bugün bağımsız, güçlü bir ülkeysek, bugün geleceğe umutla bakan bir milletsek bunu en çok esnafımıza, sanatkarımıza, onların yaşattığı ahilik kültürüne borçluyuz" dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Konya Valisi Sayın Yakup Canbolat'ın konuşmalarının ardından temsili Sultan Kılıçarslan önemli mesajlar verirken temsili Ahi Evran ise izleyenlere Ahilik geleneğiyle ilgili öğütlerde bulundu.

Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından şed kuşatma töreni gerçekleştirildi. Yılın ahilerine ödüllerinin verildiği program bereket duası okunmasının ardından Kapu Camisinde Mevlid-i Şerifle son buldu. Öğle namazı sonrası cami cemaatine ve bölge esnafına ahi helvası ile şerbet ikram edildi.