Konya'da AK Partili Belediye başkanına silahlı saldırı

Konya'da AK Partili Çumra İlçe Belediye Başkanı Mehmet Oğuz, belediyenin yakınında uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.

Olay, saat 15.45 sıralarında Çumra Belediye binası arkasında bulunan bahçede meydana geldi. Burada bulunan Belediye Başkanı Oğuz'a elinde poşetle bir kişi yaklaştı. Poşetten av tüfeği çıkaran şahıs Başkan Oğuz'un ayaklarına doğru ateş etti. Belediye Başkanı Mehmet Oğuz silahlı saldırıda ayaklarına isabet eden saçmalarla yaralandı. Başkan Oğuz, olayın ardından hemen ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi de yaptığı çalışmada silahlı saldırıyı gerçekleştiren Bahattin Yalçın'ı suç aleti silahla birlikte yakaladı. Olay yerine güvenlik şeridi çekilerek inceleme başlatıldı.

Başkanın sağlık durumu iyi

Başkan Oğuz'un tedavisi hastanede devam ederken, başkanın yakınları, Konya Valisi Yakup Canbolat, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç da hastaneye geldi. Vali Canbolat, İl Sağlık Müdürü Koç ve doktorlardan Başkan Oğuz'un sağlık durumu ile ilgili bilgi aldı.

Hastane çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Canbolat, "Çumra Belediye Başkanımıza yönelik bir saldırı oldu. Bahattin Yalçın diye bir vatandaş tarafından av tüfeğiyle, adi nitelikli bir olay olarak gözüküyor. Belediye başkanımızın şükür sağlık durumu oldukça iyi. Doktorlarımız biraz önce de film sonuçlarını aldı. Faili de tüfeğiyle birlikte elde. Adli işlemler emniyetimiz ve ilgili Cumhuriyet savcımızın talimatlarıyla devam ediyor” dedi.

Gazetecilerin, şüphelinin akli dengesinin yerinde olmadığı yönünde bir bilgi olup olmadığı sorusuna Vali Canbolat, “Akli dengesinin yerinde olmadığıyla ilgili bir bilgi var. Elimizde rapor olmadığı için peşin konuşmak doğru olmaz. Gereken yapılıyor” şeklinde konuştu.

Başkan Oğuz'un öz geçmişi

1973 Yılında Çumra'da doğdu, 1984 yılında Mustafa Onbaşı ilköğretim okulunu 1991 yılında Çumra İmam Hatip Lisesini, 1998 yılında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Daha sonra 6 yıllık süre içerisinde Batman ili Sağlık Müdürlüğünde Bulaşıcı Hastalıklar Şube Müdürlüğü ve Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Dr. Mehmet Oğuz, 2014 yılındaki mahalli seçimlerde Çumra Belediye Başkanı seçildi.