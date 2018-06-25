Konya’da AK Partililer sokaklara akın etti

Dönem Milletvekilliği seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte AK Partililer sokaklara akın etti.

Seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi’nde kutlamalara başlayan AK Partililer gece geç saatlere kadar sonuçları kutladı. Ellerinde Türk bayrakları ve AK Parti bayrakları ile Kılıçarslan Kent Meydanı’nda toplanan yüzlerce kişi, seçim coşkusu yaşadı. Uzun araç kuyrukları oluşunca trafik ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Yüzlerce araç konvoyda meşaleler ve korna çalarak kutlamaları sürdürdü. Kutlamalara katılan vatandaşlar da yeni sistemin hayırlı olmasını diledi.

Kılıçarslan Kent Meydanı’ndaki kutlamalara, 27.Dönem Milletvekili Adayı Ahmet Sorgun telekonferansla katıldı. AK Parti İl Başkanı Hasan Angı ve 27. Dönem Milletvekili Adayları; Tahir Akyürek, Orhan Erdem, Leyla Şahin Usta, Ziya Altunyaldız, Hacı Ahmet Özdemir, Gülay Samancı, Abdullah Ağralı, Selman Özboyacı, Halil Etyemez, Ali Sürücü, Mehmet Akif Yılmaz, Zerrin Özel, Osman Seçkin, Muhammed Zeren, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay vatandaşlara teşekkür etti.