Konya’da akü çaldığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, ilçenin değişik mahallelerinde sabah araçlarını çalıştıramayan sürücüler, akülerinin çalındığını fark edince durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen polisin yaptığı incelemenin ardından 12 saat içerisinde akü hırsızlığı olayına karıştıkları öne sürülen E.Y., A.O. ve A.U.’yu gözaltına aldı. Emniyetteki ifadelerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden E.Y. ve A.O. tutuklanırken, A.U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aracından aküsü çalınan araç sürücülerinden biri, akşam saatlerinde aracı ile maden çekmeden geldiğini söyleyerek, “Patron sabah ben gideyim abi dedi. Sabah araba çalışmayınca bırakmış gitmiş. İki aracın da aküsü çalınmış. Mağduruz şu anda işe gidemedik” dedi.