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20 Haziran 2017 21:40

Konya’da alacak verecek kavgası kanlı bitti: 3 yaralı

Konya’da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Konya’da alacak verecek kavgası kanlı bitti: 3 yaralı

20 Haziran 2017 21:40


Olay, merkez Meram ilçesi Karaaslan Aybahçe Mahallesi Azimli Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önceden aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan Mustafa A. ve kardeşleri olduğu öğrenilen Kemal A., Sadullah A., Yusuf A., Nurettin A. ile Şükrü E. ve Hüseyin E. arasında tartıma çıktı. Kısa sürede silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüşen tartışma sonrası Hüseyin E. av tüfeğiyle yaralanırken Mustafa A. ve Sadullah A. bıçakla yaralandı. Tüfekle sırtından vurulan Hüseyin E. olay yerine sevk edilen ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken olayda bıçakla yaralanan Sadullah A. ve Mustafa A. ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Hüseyin E. nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Kavgada yaralanan Hüseyin E.’nin annesi Sedye E. ise yaşanan olayı anlattı. Sedye E. şahısların eve geldiğini söyleyerek,"Onları görünce çocuklara siz çıkmayın ben çıkayım dedim. Sonra çocuklarım çıktı, çocuğumu vurdular, gittiler. Mevzu alım satımdan çıktı" şeklinde konuştu.


Öte yandan olay sonrası sokak üzerinde inceleme yapan ekipler yol kenarındaki çöp konteynerına atılmış boş kartuş buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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