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27 Haziran 2017 15:41

Konya’da alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

Konya’nın Seydişehir ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Konya’da alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

27 Haziran 2017 15:41

Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.


Yangın, öğle saatlerinde Seydişehir-Konya yolu 30. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep Ö. idaresindeki 42 EGF 21 plakalı otomobil, seyir halindeyken duman çıkmaya başladı. Dumanı gören sürücü hemen otomobili durdururken, araç bir anda alev alarak yanmaya başladı. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeni ile tatil dönüşü trafik yoğunluğu yaşanan Seydişehir-Konya karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.




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