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07 Ocak 2017 14:29

Konya’da Anadolu yaban koyunlarına yem takviyesi

Konya’da Anadolu yaban koyunlarına yem takviyesi

07 Ocak 2017 14:29

Konya’daki Bozdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nda yer alan Anadolu yaban koyunları için yemleme çalışması yapıldığı bildirildi.
Konya Orman ve Su İşleri 8.Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, doğa koruma ve milli parklar ekiplerince Bozdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’ndaki Anadolu yaban koyunları ile Kulu ilçesindeki Kozanlı Gökgöl Kuş Cenneti’nde yemleme çalışması yapıldığı belirtildi. Açıklamada, Konya Orman ve Su İşleri 8.Bölge Müdürlüğüne bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü sorumluluk sahasında yer alan Bozdağ’daki Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nda habitatları karla kaplanan ve yiyecek bulmakta sorun yaşayan Anadolu yaban koyunları için bir hafta yeterli olacak şekilde yonca ve fiğ otları bırakıldığı ve kar örtüsü olduğu sürece benzer çalışmaların aralıklarla süreceği ifade edildi. Açıklamada ayrıca, Kulu ilçesindeki Kozanlı Gökgöl Kuş Cenneti’nde kar yağışı sonrasında açlık tehlikesiyle karşı karşıya bulunan ve yaşam mücadelesi veren kuşlar için de bölgenin muhtelif alanlarına yem bırakıldığı kaydedildi.



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