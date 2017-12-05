Konya’da apartmana yapılan baskında 5 bin ecstasy hap ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Karatay ilçesi Yeni Mahalle’de belirlenen bir apartmanda uyuşturucu satıldığı ihbarının ardından harekete geçti. Ekipler, yapılan fiziki takibin ardından dün operasyon için düğmeye bastı. Yapılan baskında didik didik aranan evde, market torbalarında paketler halinde toplam 5 bin adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan H.K. ve B.K. isimli şüpheliler emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek.