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05 Aralık 2017 09:39

Konya’da apartmana yapılan baskında 5 bin ecstasy hap ele geçirildi

Konya’da bir eve yapılan baskında 5 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Konya’da apartmana yapılan baskında 5 bin ecstasy hap ele geçirildi

05 Aralık 2017 09:39


Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Karatay ilçesi Yeni Mahalle’de belirlenen bir apartmanda uyuşturucu satıldığı ihbarının ardından harekete geçti. Ekipler, yapılan fiziki takibin ardından dün operasyon için düğmeye bastı. Yapılan baskında didik didik aranan evde, market torbalarında paketler halinde toplam 5 bin adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan H.K. ve B.K. isimli şüpheliler emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek.




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