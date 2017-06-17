Konya’da aranan "bisikletli Sapık" yakalandı

Konya’da bir süredir bisikletle dolaşarak yaya olan kadınları elle taciz ettiği iddia edilen şahıs bir süredir sosyal paylaşım sitesi üzerinden toplanan vatandaşlar tarafından aranıyordu. Olayla ilgili kendilerine de 7 mağdurun müracaat ettiği öğrenilen Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri bisikletli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin çalışmalarının ardından şahsın değirmencide çalıştığı öğrenilen M.D. olduğu tespit edildi. Ekipler cinsel saldırı suçundan aranan şahsı bir sanayi sitesinde çalıştığı iş yerinde yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelinin polisteki sorgusu sürüyor.

"Vatandaşlar sosyal medya üzerinden arıyordu"

Öte yandan vatandaşlar ise sosyal medya üzerinde bulunan bir grupta tacizci olduğu iddia edilen M.D.’nin yakalanması için fotoğraflarını paylaştı. Sosyal medyada bulunan vatandaşlar M.D.’nin yakalanması için görüldüğü sokakları paylaşarak bir araya geldi.