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09 Mayıs 2018 15:57

Konya’da Avrupa Şehirleri Fotoğraf Sergisi

Konya’da 9 Mayıs Avrupa Günü Kutlamaları dolayısıyla ‘Avrupa Şehirleri Fotoğraf Sergisi’ açıldı.

Konya’da Avrupa Şehirleri Fotoğraf Sergisi

09 Mayıs 2018 15:57


Selçuk Üniversitesi (SÜ) Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Salih Tiryaki’nin, Kültürpark’taki kişisel sergisinde Avrupa’nın çeşitli yerlerinden çekmiş olduğu fotoğraflar hazırlanan büyük küplere halinde basılarak sergilendi. Avrupa Günü kutlamalarına fotoğraf sergisiyle katıldığını belirten Dr. Salih Tiryaki, “Sergi 9 Mayıs Avrupa Günü kutlamaları çerçevesinde, Avrupa Birliğinin bir programı olarak yapılıyor. Ben de bu kutlamalara fotoğraf sergisiyle katılıyorum. Türkiye’nin değişik yerlerinde yaklaşık 15 şehirde aynı anda 9 Mayıs kutlanıyor. Ben de Konya’da bir fotoğraf sergisi çerçevesinde 25 fotoğrafımla katılıyorum. Bu fotoğraflar değişik Avrupa ülkelerinde çekilmiş fotoğraflar. Avusturya, Macaristan, Slovakya, Bosna Hersek gibi birçok ülkelerde çekilmiş fotoğraflarım var” ifadelerini kullandı.




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