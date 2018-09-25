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25 Eylül 2018 14:00

Konya’da bakkal esnafı bilgilendirildi

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB)’ne bağlı Konya Bakkallar, Bayiler ve Kuruyemişçiler Esnaf Odası ve İŞ-KUR Konya İl Müdürlüğünce düzenlenen, "Perakende Sektöründe Müşteri İlişkileri Eğitimi Projesi" gerçekleştirildi.

Konya’da bakkal esnafı bilgilendirildi

25 Eylül 2018 14:00


Esnaf Sarayı Konferans Salonundaki toplantının açılış konuşmasını yapan KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, bakkallık mesleğinin önemine değindi. Toplantıda Konya Bakkallar, Bayiler ve Kuruyemişçiler Esnaf Odası Başkanı Feridun Göner de selamlama konuşması yaptı. Daha sonra kürsüye gelen İŞ-KUR Konya İl Müdürü Emrah Keleş ve İş ve Meslek Danışmanları İŞ-KUR teşvikleri ve imkanları hakkında bakkal esnafına bilgiler verdi. Programda ayrıca girişimcilik kurslarında dersler veren Prof. Dr. Mete Sezgin de bir sunum gerçekleştirdi. Programın sonunda mesleğe uzun yıllarını veren oda üyesi esnaf ve sanatkarlara plaketleri verildi ve hatıra fotoğrafı çektirildi.




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