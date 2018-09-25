Konya’da bakkal esnafı bilgilendirildi

Esnaf Sarayı Konferans Salonundaki toplantının açılış konuşmasını yapan KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, bakkallık mesleğinin önemine değindi. Toplantıda Konya Bakkallar, Bayiler ve Kuruyemişçiler Esnaf Odası Başkanı Feridun Göner de selamlama konuşması yaptı. Daha sonra kürsüye gelen İŞ-KUR Konya İl Müdürü Emrah Keleş ve İş ve Meslek Danışmanları İŞ-KUR teşvikleri ve imkanları hakkında bakkal esnafına bilgiler verdi. Programda ayrıca girişimcilik kurslarında dersler veren Prof. Dr. Mete Sezgin de bir sunum gerçekleştirdi. Programın sonunda mesleğe uzun yıllarını veren oda üyesi esnaf ve sanatkarlara plaketleri verildi ve hatıra fotoğrafı çektirildi.