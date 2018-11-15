Konya'da balık boy limitine uymayanlara 42 bin lira ceza

Konya'da yapılan denetimlerde boy limitine aykırı olarak avlandığı belirlenen su ürünlerini satan ve avını gerçekleştiren 25 kişiye toplam 42 bin 212 liralık idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü tarafından deniz ve iç sularda avlandıktan sonra satış noktalarında satışa sunulan deniz ve tatlı su ürünü balıklarının boy limiti denetimleri gerçekleştirildi. Bu kapsamda son 1,5 aylık dönemde 85 denetimin yapıldığı, amatör olta balıkçıları, ticari balıkçılar, ticari olmayan sahalarda yapılan ticari avcılık ve perakende satış noktalarının mercek altına alındığı bildirildi.

Yapılan denetimler sonucu boy limitine uygun av yapmadığı belirlenen avcılar ile boy limiti altındaki su ürünlerinin satışını yaptığı öne sürülen toplam 25 kişiye 42 bin 212 liralık idari para cezası uygulandığı öğrenildi. Benzer denetimlerin bundan sonra da kesintisiz süreceği kaydedildi.