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  •  » Konya'da Bankalara Para Taşıyan Ve Içerisinde 300 Ile 500 Bin Lira Olduğu Iddia Edilen Kurye Aracı Kimliği Belirsiz Kişi Veya Kişilerce Soyuldu.
01 Mayıs 2018 14:40

Konya’da bankalara para taşıyan ve içerisinde 300 ile 500 bin lira olduğu iddia edilen kurye aracı kimliği belirsiz kişi veya kişilerce soyuldu.

IHAAW144022-ASA/01-05-2018 - Konya’da bankalara para taşıyan ve içerisinde 300 ile 500 bin lira olduğu iddia edilen kurye aracı kimliği belirsiz kişi veya kişilerce soyuldu.

Konya’da bankalara para taşıyan ve içerisinde 300 ile 500 bin lira olduğu iddia edilen kurye aracı kimliği belirsiz kişi veya kişilerce soyuldu.

01 Mayıs 2018 14:40

01.05.2018 14:40:22 TSI NNNN




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