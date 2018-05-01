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Konya'da Bankalara Para Taşıyan Ve Içerisinde 300 Ile 500 Bin Lira Olduğu Iddia Edilen Kurye Aracı Kimliği Belirsiz Kişi Veya Kişilerce Soyuldu.
01 Mayıs 2018 14:40
Konya’da bankalara para taşıyan ve içerisinde 300 ile 500 bin lira olduğu iddia edilen kurye aracı kimliği belirsiz kişi veya kişilerce soyuldu.
IHAAW144022-ASA/01-05-2018 - Konya’da bankalara para taşıyan ve içerisinde 300 ile 500 bin lira olduğu iddia edilen kurye aracı kimliği belirsiz kişi veya kişilerce soyuldu.
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01 Mayıs 2018 14:40
01.05.2018 14:40:22 TSI NNNN
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