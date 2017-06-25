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25 Haziran 2017 15:47

Konya’da bayramlaşma programı

Konya’da geleneksel olarak düzenlenen bayramlaşma programı Konya protokolü ve vatandaşların yoğun katılımıyla yapıldı.

Konya’da bayramlaşma programı

25 Haziran 2017 15:47


Konya’da geleneksel olarak düzenlenen bayramlaşma programı Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Bayramlaşma programına, Konya Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, AK Parti Konya Milletvekili, Sanayi, Ticaret ve Enerji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız ve AK Parti Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan, Konya 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Ergün Eskici, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, AK Parti İl Başkanı Musa Arat, Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü ile Konya protokolünün yanı sıra meslek odalarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.


Buradaki programın ardından Vali Canbolat, ve beraberindekiler, Mevlana Sevgi Evleri Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu ile Dr. İsmail Işık Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti.




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