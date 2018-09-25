Konya'da besi çiftliğinde yangın

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, besi çiftliğinde saman balyalarının tutuşması sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, dün saat 11.30 sıralarında Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan Hacı İnce'ye ait besi çiftliğinde, saman balyalarının bulunduğu kapalı mekanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Uzun süre kontrol altına alınamayan yangını söndürmek için Beyşehir Belediyesi iş makineleri ve kamyon desteği verdi. İtfaiyenin ve belediye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucu yangın sabah saatlerinde kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin çiftlikteki soğutma çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Yangının kontrol altına alınmasıyla zarar görmeyen saman balyalarının kamyonlara nakledilerek kapalı alandan uzaklaştırıldığı belirtildi.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun da yangının çıktığı çiftliğe giderek söndürme çalışmaları hakkında itfaiye yetkililerinden bilgi alarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.