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Konya'da bıçakla yaralama

Konya’nın Ereğli ilçesinde iki kardeş arasında çıkan tartışmada kardeşlerden biri bıçakla yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde iki kardeş arasında çıkan tartışmada kardeşlerden biri bıçakla yaralandı.


Olay, Doğu Elagözlü Mahallesi Türbe Caddesi üzerinde bulunan müstakil bir evde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olan K.Ö. ile ağabeyi M.Ö. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle ağabey M.Ö. kardeşi K.Ö'yü karın bölgesinden bıçakla yaraladı. Ağabey M.Ö. daha sonra kanamanın durması için tampon yaparak sağlık ekiplerini bekledi. Yaralı K.Ö. sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayı gerçekleştiren M.Ö. ise Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından tarafından olayda kullanılan suç aletiyle birlikte gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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