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18 Kasım 2017 12:39

Konya’da bıçaklı ve tornavidalı kavga: 3 yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen iki farklı kavgada bıçak ve tornavida ile yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Konya’da bıçaklı ve tornavidalı kavga: 3 yaralı

18 Kasım 2017 12:39


Edinilen bilgiye göre, Antalya Caddesi üzerinde bir kişinin darp edildiğini görerek müdahale etmek istediği ileri sürülen esnaflık yapan H.G. bıçakla vücudundan yaralandı. Yaralı şahıs, kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Olaydan sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için polis çalışma başlattı.


Diğer olay ise Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. İki iki grup arasında alacak meselesi yüzünden çıkan kavgada R. K. (38) ve kardeşi D. K. (36) tornavida ile yaralandı. Yaralı kardeşler, adrese sevk edilen ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların Seydişehir ilçesinden çalışmak için Beyşehir’e gelen inşaat ustaları olduğu ve alacaklarını istemesi sonucu yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sebebiyle meydana geldiği ileri sürüldü.


Polis, olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.




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