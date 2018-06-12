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12 Haziran 2018 16:06

Konya’da bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 11 kişi itfaiye merdiveniyle kurtarıldı

Konya’da bir apartmanda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürülürken, apartmanda mahsur kalan 11 kişi itfaiye merdiveni ile tahliye edildi.

Konya’da bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 11 kişi itfaiye merdiveniyle kurtarıldı

12 Haziran 2018 16:06


Yangın, saat 14.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi Yeğenoğlu Caddesi’nde bulunan Güngör Apartmanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Şimşek’in oturduğu dairenin çocuk odasından dumanların yükseldiğini gören komşular durumu itfaiye ve polise bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edilirken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Dumanın apartmanı sardığı yangında apartmanda mahsur kalan 11 kişi itfaiye merdiveni ile tahliye edildi. Sağlık ekiplerinin ambulanslarda müdahale ettiği 11 kişiden 2’si hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Apartman sakinleri bir anda dumanın apartmanı kapladığını, aniden yanık kokusu geldiğini, kendilerinin içeride mahsur kaldıklarını ve itfaiye tarafından kurtarıldıklarını söyledi.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.




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