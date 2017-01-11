Konya’da bir ilçeye 22 saattir elektrik verilemiyor

Konya’nın Beyşehir ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kopan enerji hatları ve devrilen elektrik direkleri, ilçenin 22 saattir elektriksiz kalmasına yol açtı.

Beyşehir ilçesinde dünden bu yana etkili olan yoğun kar yağışı ve fırtına günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Dün akşam ulaşıma kapanan Beyşehir’i Konya merkez, Isparta, Derebucak ve Seydişehir ilçelerine bağlayan yollarda Karayolları ekiplerince yürütülen çalışmaların ardından ulaşım yeniden sağlanmaya başlandı. Beyşehir ilçe merkezi ve dış mahalleler ile çevre ilçeler ise kopan yüksek gerilim enerji hatları ve devrilen elektrik direkleri nedeniyle karanlığa gömüldü. Beyşehir’de yaşanan elektrik kesintisi üzerine MEDAŞ ekipleri çalışma başlattı. Sabaha kadar sahada arıza ve durum tespit çalışması yapan ekipler, Konya’dan takviye ekipler ile talep edilen malzemelerin de gelmesiyle kopan enerji nakil hatlarının tamiratı için seferber oldu.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun da MEDAŞ Beyşehir Dağıtım Merkezi’ni ziyaret ederek, MEDAŞ İşletme Şefi Erhan Bayram’dan yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Beyşehir Belediyesi olarak araç ve ekipman konusunda ihtiyaç halinde her türlü desteği MEDAŞ ekiplerine vermeye hazır olduklarını dile getiren Başkan Özaltun, “Belediye olarak yapabileceğimiz destek ne varsa ekiplerimiz emrinizdedir. İlçemizde önceliğimiz elektriğin yeniden verilmesidir. Çünkü elektrik olmazsa hiçbir şey olmuyor. Ekiplerimize çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” dedi.

MEDAŞ İşletme Şefi Erhan Bayram ise, yürütülen çalışmalarla ilgili Başkan Özaltun’a bilgiler verdi. Yaşanılan elektrik kesintisi nedeniyle bölgede kriz masası kurulduğunu ve Konya’dan çalışmalara destek verilmesi için takviye ekipler geldiğini anlatan Bayram, “İlk baştaki hedefimiz, Beyşehir ilçe merkezine elektriğin yeniden verilmesini sağlamak. Onun için çalışıyoruz. Bu yaşanılan durum, ilçemizi besleyen ana enerji nakil hatlarımızın üzerinde biriken buz yükünden kaynaklanıyor. İlçemiz genelinde kopan yüksek gerilim hatları ve yıkılan çok sayıda direk var. Malzeme tespitlerimizi de yaptık. Ekiplerimiz şu anda enerji nakil hatlarında yoğun kar örtüsüne rağmen çalışmalarını sürdürüyor. Seydişehir’den gelen bir hattımız var. Buradan ilçemiz merkezine elektrik verebilmek için yoğun çaba gösteriyoruz. İnşallah en kısa sürede ilçemiz merkezine elektriği vermeyi biz de arzu ediyoruz” diye konuştu.

Öte yandan, Beyşehir’de yaşanılan elektrik kesintisi jeneratör satışlarının artmasına yol açtı. Özellikle elektrik yokluğundan dolayı ısınma problemi yaşanan kalorifer sistemi kurulu site ve binalardan yoğun jeneratör talebi geldiği öğrenildi.