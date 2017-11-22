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22 Kasım 2017 16:56

Konya’da “Bir Yunus Hikayesi” tiyatro oyununa yoğun ilgi

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelenen ve Yunus Emre’nin hayatının anlatıldığı ‘’Bir Yunus Hikâyesi-Kumdan Şehir’’ adlı tiyatro gösterisi Konyalı sanatseverlerden ilgi görüyor.

Konya’da “Bir Yunus Hikayesi” tiyatro oyununa yoğun ilgi

22 Kasım 2017 16:56


Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından hazırlanan “Bir Yunus Hikayesi Kumdan Şehir” adlı tiyatro gösterisi izleyicilerle buluştu. Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi’nde sahnelenen “Bir Yunus Hikayesi - Kumdan Şehir” tiyatrosu Konyalı sanatseverler tarafından yoğun ilgi gördü. Taner Büyükarman tarafından yazılan ve Mustafa Uzman’ın yönettiği, Yunus Emre’nin hayatından kesitlerin sahnelendiği tiyatro gösterisi izleyenlerden tam not aldı. Şehrin kültür ve sanat hayatına önemli katkılarda bulunan Konya Şehir Tiyatrosunun ilk gösterisini Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Abdulmelik Ötegen ve çok sayıda sanatsever ilgiyle izledi. “Bir Yunus Hikayesi - Kumdan Şehir” tiyatro gösterisi 28 Kasım ve 5 Aralık tarihlerinde 19.30’da Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.




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