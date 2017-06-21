Konya’da “Birlikte Yaşamak ve Mülteciler” konulu söyleşi düzenlendi

Yuva Derneği Konya İl Temsilcisi Mustafa Kemal Üsküplüoğlu söyleşinin açılışında yaptığı konuşmada, dünya genelinde 65 milyonu aşkın mültecinin bulunduğunu, Türkiye’nin de 3,5 milyonu aşkın mülteciye ev sahipliği yaptığını belirterek, “Konya’da 100 bin mülteciyi barındırıyor. Bu kapsamda, değerli çalışmalar yürütmekte olan Kızılay ile birlikte Konya’da mülteci ve yerel halkın geçim kaynaklarını, yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

“Son değil bir başlangıç olsun”

SELÇUKSEM Müdürü Doç. Dr. Birol Gülnar ise, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Kamu kurum ve kuruluşları olarak içinde yaşanılan topluma, ülkeye borçlu olduklarını ifade eden Doç. Dr. Gülnar, “Bu borcumuzu ülkemizin sorunların çözümüne katkıda bulunmak, akademik bilgi birikimini ülkemizin sorunlarına işe koşmak, üniversitelerimizin ve kamu kuruluşlarımızın görevi olduğuna inanıyoruz. Bu motivasyon ile şu anda Türkiye’nin önemli bir gerçeği olan misafir etmeye çalıştığımız insanlarla halleşmeli, onlarla bir araya gelerek birbirimizi daha iyi anlamalıyız. Bu programın bir son değil, bir başlangıç olması arzusundayız” diye konuştu.

“Programın bereketli şekilde devamını diliyorum”

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru da, Türkiye’de 3,5 milyonu aşkın mültecinin bulunduğunu dile getirerek, “Misafirlerimizle birlikte yaşama kültüründen dolayı koşmamız gereken çalışmalar var. Ortak kader birliğimiz var. Bununla ilgili biz ev sahipliği yapmaktan dolayı da onur duyuyoruz. Programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hayırlı olmasını ve devamının da bereketli şekilde gerçekleşmesini diliyorum” şeklinde konuştu.

“Hoşgörü tahammüldür”

Açılış konuşmalarının ardından, moderatörlüğünü Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmi Uyanık’ın yaptığı söyleşiye geçildi. Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Caner Arabacı, birlikte yaşama kültürünü konu alan sunumunda, “Hoşgörü, tahammüldür. Farklılıklara tahammüldür. Hoşgörü kendi değerlerinin yüksek olduğunun bilincini iç dünyasında hazmetmektir. Değerlerinizin yüksek olduğunu bilirseniz farklılıklara acımasız davranamazsınız. Farklılıkları normal görürsünüz. Farklılıklardan korkmazsınız. Farklılıklardan dolayı yıkılacağım, yok olacağım diye gocunmazsınız” ifadelerini kullandı.

“Batı medyası göçmen ifadesini kullanıyor”

SÜ Erasmus Kurum Koordinatörü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Arif Behiç Özcan, göçmen ve mülteci kavramlarının iyi anlaşılması gerektiğini belirterek, göçmen kavramının uluslararası hukukta kişinin kendi iradesiyle herhangi bir baskı, şiddet ya da savaş durumu olmadan başka bir coğrafyada yaşamayı arzu etmesi olduğunu dile getirdi. Mültecinin ise savaş, baskı, afet gibi etkenlerle ülkesini terk etme durumunda kalanları kapsadığını anlatan Yrd. Doç. Dr. Özcan, “Batı medyasında hiçbir zaman özellikle Suriye’den gelen insanlarla ilgili mülteci kavramını göremezsiniz, okuyamazsınız. Göçmen diyorlar. Diyorlar ki, daha iyi hayat standartlarını yakalayabilmek için başka ülkelere kendi iradeleriyle giden insanlar olarak tanımlanıyorlar” dedi.

Yuva Derneği Koruma Programı Yöneticisi Bilge Çoban, dernek olarak gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgi vererek, birlikte yaşamaya alışmanın gerekliliklerini aktardı. Program sonunda, Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, konuşmacılara hediye takdim etti.

Şehrin Tasarım Atölyesi’nde gerçekleştirilen programa, Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, dekanlar, müdürler, öğretim üyeleri ve SÜ’de eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler katıldı.