Konya'da bisikletli zabıtalar görevde

Sağlık ve çevre için bugüne kadar birçok projeye imza atan Konya Büyükşehir Belediyesi, geçmişten bugüne bisikletle anılan Konya'da bisikletli zabıta uygulamasını hayata geçirdi.

Bugüne kadar Konya'ya 500 kilometre bisiklet yolu kazandıran, bisikletin teşviki ve yaygınlaşması için birçok projeye imza atan Büyükşehir Belediyesi, 6 ekipten oluşan bisikletli zabıtalarla da şehre katkı sağlıyor. Şehirde huzurun ve düzenin sağlanması konusunda önemli görevler üstlenen Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Teşkilatı, araçlı, motorlu ve atlı hizmetlerinin ardından bisikletli olarak da hizmet vermeye başladı. Bir bisiklet şehri olan Konya'da hizmet vermeye başlayan Bisikletli Zabıta Ekibi, yaklaşık 500 kilometreyi bulan bisiklet yollarının denetimiyle birlikte başta Mevlana Türbesi ve Tarihi Bedesten olmak üzere şehrin muhtelif yerlerinde, parklarda, meydanlarda, cadde ve bulvarlarda görev yapıyor. Şehrin yapısına uygun, daha hızlı, daha verimli ve daha ekonomik hizmet verilmesine vesile olması beklenen Bisikletli Zabıta, ilk etapta 6 ekiple hizmet veriyor.

Göreve başlayan Bisikletli Zabıtalar, Konya'da trafiğe kapalı tarihi mekanlarda hizmet verdiklerini belirterek, "Konyamızda bisiklet yolu ağının geniş olması ve bisiklet kullanımının yaygın olmasından dolayı Büyükşehir Belediyesi Bisikletli Zabıta ekibi olarak halkımıza daha hızlı bir şekilde hizmet vermekteyiz. Halkımızdan da olumlu tepkiler almaktayız" diye konuştu.