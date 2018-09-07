Konya’da bu yaz 52 bin çocuk yüzme öğrendi

Bu yaz Konya’daki 52 bin 283 çocuk, merkez ve ilçelere kurulan 45 havuz ile 10 aquaparkta hem yüzme eğitimi aldı hem eğlendi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Konya’da Yüzmeyen Çocuk Kalmasın” projesi tamamlandı. Şehir merkezi ve ilçelerdeki okullara 45 portatif havuz ve 10 aquapark kuran Büyükşehir Belediyesi, on binlerce çocuğun hem yaz tatillerini en güzel bir şekilde değerlendirmelerini hem de yüzme öğrenmelerini sağladı.

“52 bin 283 çocuğumuz hem yüzme öğrendi hem de eğlendi”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Konya’da Yüzme Bilmeyen Çocuk Kalmasın” projesine Konya genelinden 52 bin 283 öğrencinin katıldığını belirtti. Başkan Uğur İbrahim Altay, “6-14 yaş arası on binlerce çocuğa yüzme öğretmek için yola çıktığımız projemizde il merkezinde 20 ve ilçelerde de 25 okulumuzun bahçelerine 45 portatif yüzme havuzu ile 10 aquapark kurduk. Çocukların yaş gruplarına göre düzenlediğimiz haftada 2 kez olan seanslarda kızlar ve erkekler ayrı zamanlarda havuzlarda yüzme eğitimi aldılar. Çocuklarımız için çok eğlenceli ve eğitici bir aktivite oldu. Profesyonel hocalarımız tarafından yüzme eğitimi verilen çocuklarımızın projemize oldukça iyi bir ilgi göstermeleri bizleri çok mutlu etti” ifadelerini kullandı.

“Çocuklarımızı mutlu etme amacımıza ulaştık”

Altay, Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan havuzların her türlü teknik altyapıya sahip havuzlardan oluştuğunu kaydetti ve ekledi: “Konya merkez ve ilçelerde bu kaliteli hizmeti vererek bu yaz, çocuklarımızın çok daha mutlu olduğu bir dönem yaşamalarını amaçladık ve bu amaca da ulaştığımızı görmek bizleri memnun etti. Projenin hayata geçirilmesinde emeği olan tüm arkadaşlarımıza, projeye ilgi gösteren çocuklarımıza ve ailelerine çok teşekkür ediyorum. Yine GENÇ KOMEK Yaz Okulumuz ve Güle Oynaya Camiye Gel Projelerimizle de çocuklarımız için güzel fırsatlar sunduk. Geleceğimiz ve umudumuz olan çocuklarımıza yönelik bu ve buna benzer projeleri önümüzdeki dönemlerde de hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.