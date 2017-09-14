Konya’da büfe yangını

Yangın, 04.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Üzümlü Sokak üzerinde bulunan bir büfede çıktı. Edinilen bilgiye göre, büfeden duman çıktığını görenler vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmek için iş yerinin kapısını balyoz ile kırdı. Kapı ve pencerelerden müdahale eden ekipler alevlere müdahale etti. Yaklaşık 30 dakika süren yangın sonrası iş yeri kullanılamaz hale geldi. Yangının elektrik sisteminin kısa devre yapması sonucu çıkmış olabileceği ihtimali üzerine duruluyor.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.