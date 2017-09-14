Diğer
Kategoriler
14 Eylül 2017 08:09

Konya’da büfe yangını

Konya’da, sanayi bölgesinde bulunan bir büfede iddiaya göre elektrik kontağından çıkan yangın sonrası işyeri büyük hasar aldı.

Konya’da büfe yangını

14 Eylül 2017 08:09


Yangın, 04.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Üzümlü Sokak üzerinde bulunan bir büfede çıktı. Edinilen bilgiye göre, büfeden duman çıktığını görenler vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmek için iş yerinin kapısını balyoz ile kırdı. Kapı ve pencerelerden müdahale eden ekipler alevlere müdahale etti. Yaklaşık 30 dakika süren yangın sonrası iş yeri kullanılamaz hale geldi. Yangının elektrik sisteminin kısa devre yapması sonucu çıkmış olabileceği ihtimali üzerine duruluyor.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
34
°
C
Açık
  • Cuma
    Açık
    34°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    36°C
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç