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03 Temmuz 2018 10:29

Konya’da buğday yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde buğday yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Konya’da buğday yüklü tır devrildi: 1 yaralı

03 Temmuz 2018 10:29


Kaza, saat 07.30 sıralarında Dinek Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 42 EMS 52 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yan yatarak devrildi. Kaza sonrası tır sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, dorsede bulunan buğdaylar şarampole saçıldı. Tır sürücünün yardım istemesi üzerine olay yerine jandarma sevk edildi. Hastaneye gitme gereği duymayan tır sürücüsü M.K.’nın seyir halindeyken bidondan su içtiği ve düşürdüğü kapağı almaya çalışırken direksiyon hakimiyetini kaybedip kaza yaptığı iddia edildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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