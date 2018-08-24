Konya’da büyük yangın

Bir işyerinde başlayan ve yakındaki işyerlerine de sıçrayan yangında büyük çapta maddi zarar meydana geldi.

Yangın, saat 17.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Hacı Yusuf Mescit Mahallesi’nde bulunan Mar-San Sanayi Sitesindeki bir mobilya dekorasyon fabrikasında başladı. Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangında alevler kısa sürede işyerini sardı. Yangını görenler tarafından itfaiyeye haber verilmesinin ardından çok sayıda itfaiye ekibi sanayi sitesine yönlendirildi. Patlamanın da olduğu yangında fabrikadan yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı ve kent merkezinden de görüldü. Yangın büyüyerek bitişikteki işyerlerine de sıçradı. Yangında ahşap, kimyasal ve plastik sanayinden oluşan ürünlerin üretildiği 8 işyeri zarar gördü. Yangın söndürme çalışmalarına, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra Konya 3. Ana Jet Üssü, Organize Sanayi Bölgesi, Orman Bölge Müdürlüğünden de söndürme ekipleri, TOMA’lar ve Orman Genel Müdürlüğünden gönderilen yangın söndürme helikopteri de katıldı. Polis ekipleri çevrede geniş çaplı tedbir alırken, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri de hazır bekledi. Yangına toplam 91 araç ile 210 personel müdahale etti. Müdahale sırasında 5 kişi de dumandan etkilenmeleri sonucu hastaneye kaldırıldı.

"Yaklaşık 200 personel yangına müdahale ediyor"

Konya Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve çok sayıda yetkili de yangın mahalline gelerek bilgi aldı. Yangınla ilgili bilgi veren Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Yaklaşık 200 personelle yangına müdahale edildiğini belirten Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbranim Altay, ’’Yangının zor kısmındayız. Yangının neden çıktığını söylemek şu an mümkün değil. Saat 17.01’de itfaiyemize ihbar geliyor. İlk itfaiyemiz 17.08’de burada oluyor ve yangına müdahale ediyor. Sonrasında 30’a yakın itfaiye aracı ve 200 personel yangına müdahale ediyor. Bununla birlikte polisin TOMA’ları, belediyelerin arazözleri, 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’nın 2 aracı ile Orman Bakanlığı’na bağlı helikopter de havadan müdahale etti’’ dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan arayarak bilgi aldı

Yangında can kaybının olmadığını ve 5 kişinin dumandan etkilendiğini belirten Başkan Altay, ’’Can kaybı yok. 5 kardeşimiz dumandan etkilendi. Yangın kısmen de olsa kontrol altına alındı. Sayın Cumhurbaşkanımız da biraz önce aradı ve konu hakkında bilgi aldı. Yanıcı maddelerden oluşan bir alan. Kapıların kapalı ve plastik hammadde deposunun olması müdahaleyi zorlaştırdı. Şu ana kadar 8 iş yerinde büyük hasar var’’ dedi.

"Yangının kontrollü bir şekilde sönmesini sağlayacağız"

Konya Valisi Yakup Canbolat ise, yangının ahşap, kimyasal ve plastik sanayinden oluşan ürünlerin üretildiği bir yerde çıktığını belirterek, “ İşyerinde çıkan yangın diğer işyerlerine sirayet etti ve büyük bir yangına dönüştü. Saat 17.00 sıralarında başlayan yangında ihbar sonucu belediyemiz itfaiye ekipleri bölgeye intikal etti. İtfaiye ekipleri aynı zamanda hava üssüne, orman bölge teşkilatına, ayrıca organize sanayi, KOSKİ ve ilçelere haber verdi. Bütün ekipler buraya geldi. Ayrıca Orman Genel Müdürlüğünden de bir helikopter yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Şükürler olsun ki yangın, rüzgarın da durmasıyla belli bir lokal alana yerleşti ve şu an itibariyle belli bir bölgede kontrollü yangını söndürme çalışmalarına devam ediyoruz. Yangının kontrollü bir şekilde sönmesini sağlayacağız. Şükürler olsun ki can kaybımız da olmadı. Beş tane arkadaşımız dumandan etkilendi. Onların da hastaneye intikali sağlandı. Konya büyük bir yangından döndü. Etkin ve zamanında müdahale yangının daha büyümesini mani oldu” şeklinde konuştu.

"Devletimizden destek bekliyoruz"

Konya Mobilyacılar Odası Başkanı Mehmet Günbaş ise, yangının ilk çıktığı andan itibaren itfaiye ekiplerinin müdahaleye başladığını kaydederek, “Ahşap ve sunta fabrikalarının iç içe olduğu bir yer olduğu için çabuk sıçradı. İşyerlerimiz de birbirine bitişik olduğu için yangın çok çabuk büyüdü. Şu anda yaklaşık 8 fabrika büyük hasar gördü. Esnafımıza geçmiş olsun diliyoruz. Devletimizden destek bekliyoruz. Afet durumuna sokarsa bunu, esnaflarımız çok ciddi maddi hasar kaybı oldu. Beş arkadaşımız dumandan zehirlendi onların durumları iyi. En büyük tesellimiz bir vernik ve tiner imalatı yerimiz vardı burada ona sıçramadan önlendi. Eğer ona sıçrasaydı Allah korusun çok büyük ciddi hasar ve maddi kayıp olurdu. Tek tesellimiz o ama şuanda yangın hala devam ediyor. Kısmen kontrol altına alındı. Birçok çevre illerden ve havadan da müdahale ediliyor. Mobilyacılar Odası olarak bütün esnafımıza geçmiş olsun diliyoruz. İnşallah bu bir daha yaşanmaz son olur” ifadelerini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya Milletvekili Esin Kara ise, “Bayramın dördüncü gününde Konya olarak böyle üzücü bir haber almaktan son derece mutsuzuz. Allah’tan tek bir sevincimiz var can kaybımız yok şuan. Yangın söndürülmeye çalışılıyor. Biz de vatandaşlarımızın yanındayız, yaralarını sarmak içinde elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

Kontrol altına alınan yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.