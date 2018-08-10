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10 Ağustos 2018 11:47

Konya’da ’ByLock’ operasyonu: 6 gözaltı

Konya’da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, ’ByLock’ kullanıcısı oldukları iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Konya’da ’ByLock’ operasyonu: 6 gözaltı

10 Ağustos 2018 11:47


Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY ile bağlantılı ve ’ByLock’ programı kullandıkları iddia edilen çeşitli meslek gruplarında çalıştığı belirtilen 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde eş zamanlı 7 adrese operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 6 şahıs gözaltına alındı. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 6 kişi, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Adresinde bulunamayan 1 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.




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