Konya’da çocuk parklarında güvenlik kamerası dönemi

Beyşehir ilçesinde, çocuk oyun parkları belediye tarafından güvenlik kameralarıyla donatılmaya başladı. İlk etapta, göl kenarındaki parklarda başlayan uygulama zamanla diğer parklarda da yaygınlaştırılacak. Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, yaptığı açıklamada, kent merkezinde bulunan çocuk oyun parklarına yüksek çözünürlükte güvenlik kamerası yerleştirilmesi uygulamasını ilk olarak Beyşehir Gölü kenarındaki Vuslat Parkı’nda kurdukları yeni çocuk oyun parkında başlattıklarını söyledi.

Beyşehir Belediyesi tarafından Öğretmenevi karşısındaki park alanının yenilenmesinin ardından güvenlik kamerası da yerleştirdiklerini belirten Özaltun, "Belediye olarak bugüne kadar ilçemiz sınırlarındaki 67 merkez ve dış mahallemize parklar yaparak çocuklarımızın ve ailelerimizin hizmetine sunduk. Bu parkları yaparken birinci önceliğimiz hep çocuklarımızın güvenliği oldu. Bu anlamda belediye olarak en son Öğretmenevi karşısındaki oyun parkımızı yüksek güvenlikli oyun gruplarıyla yenileyerek kısa süre önce çocuklarımızın hizmetine sunduk. Beyşehir Belediyesi olarak artık ilçemize Türkiye standartlarında çocuk oyun parkları kazandırmaya başladık. Dolayısıyla bu güvenlik konsepti içerisinde bu parklara kamera yerleştirilmesi çalışmaları da yer alıyor. Zabıta ekiplerimiz, çocuk parkları çevresinde zaman zaman devriye atarak güvenlik noktasında ailelerimize, çocuklarımıza destek veriyor. Aynı uygulamayı kolluk kuvvetlerimiz de yapıyor. Ancak, tüm bunları da yeterli görmeyerek bu parklarımızı artık günümüzün olmazsa olmazı olan son teknoloji ürünü güvenlik kameraları ile donatma kararı aldık. Bu noktada ülkemizde son zamanlarda da çocuk istismarı ve çocuk kaçırma olaylarının arttığı bir dönemde parklarımıza güvenlik kamerası takılması yönünde de vatandaşlarımızdan çok talepler gelmeye başlamıştı. Bu konuda, gerek medyamızda, gerekse toplumumuzda büyük bir hassasiyet oluştu. Bunun üzerine kentimizdeki parklarda güvenlik kamerası dönemini Vuslat Parkı’ndan başlatmış olduk. Burada yenilediğimiz parkımıza yüksek çözünürlükte gece ve gündüz alanın tüm noktalarını görebilecek bir açıda 3 adet güvenlik kamerası yerleştirdik. Olmasını arzu etmeyiz ama herhangi bir olayla karşılaşırsak emniyet ve kolluk kuvvetlerimizle bu görüntü ve verileri paylaşarak gerekli çalışmaları yapmalarında onlara kolaylık ve destek de sağlamış olacağız. Amacımız; ilçemizdeki tüm parklarımıza bu güvenlik kameralarından yerleştirmek. İlk etapta bu uygulamaya bu parkımızda başladık. Güvenlik kamerası kurduğumuz park sayısını zaman içerisinde daha da artırmayı ve ilçemizde bu uygulamayı diğer parklarımızda da yaygınlaştırmayı planlıyoruz” dedi.

Özaltun, vatandaşlara da çağrı yaparak Vuslat Parkı’nda yenilenen çocuk oyun parkında gerekli aydınlatmaları da yaparak alanı vatandaşların hizmetine sunduklarını söyledi. Özaltun, "Vatandaşlarımız çocuklarıyla birlikte buraya gelip gönül rahatlığıyla vakit geçirebilir. Tabii bu alanlarda kamera var diye de çocuklarını göz önünden uzaklaştırmamalarına da dikkat etmeleri gerektiğine inanıyoruz. Hangi parkta olursa olsun anne ve babaların oyun oynarken mutlaka çocuklarına nezaret etmesi güvenlikleri açısından da çok çok önemli. Biz belediye olarak hem hizmet noktasında, hem can güvenliği, hem de rahatlık ve konfor noktasında ailelerimize, çocuklarımıza elimizden gelen her türlü desteği vermeye çalışıyoruz. Bu anlamda kendilerinden isteğimiz, bizlere sadece dua etmeleridir” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, parklara çocuklarıyla gelen aileler de Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun’a başlatılan bu yeni uygulamadan dolayı teşekkür etti.