Konya’da çocuklar sabah namazına ellerinde bayraklarla geldi

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya’nın 31 ilçesinde 7-14 yaş aralığındaki çocuklarda cami alışkanlığını oluşturmak için yürüttüğü “Güle Oynaya Camiye Gel” projesine katılan çocuklar anlamlı bir davranışa imza attı. Her sabah olduğu gibi bu sabah da camide bir araya gelerek namaz kılan çocuklar, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ikinci yıldönümü dolayısıyla bu kez şehitler, gaziler, ülke ve millet için de dua etti. Sabah namazına Türk bayraklarıyla gelen çocuklar hep birlikte saf tuttuktan sonra minik ellerini semaya açarak dua etti.

Başkan Altay’dan çocuklara kutlama

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da bu anlamlı davranışlarından dolayı çocukları tebrik etti. Başkan Altay, “Güle Oynaya Camiye Gel” projemize katılan yavrularımız sabah namazında şehitlerimiz, gazilerimiz, ülkemiz ve milletimiz için dua ettiler. Namaza ellerinde bayraklarla gelen çocuklarımız olduğu sürece hiç bir güç bizim bileğimizi bükemez” ifadelerini kullandı.

Çocuklar da 15 Temmuz’un ikinci yıldönümünde yaşananları unutmamak ve unutturmamak için böyle bir şey yaptıklarını belirterek, ülkesinin ve milletinin parçalanmaması için canlarını feda eden şehitlerimiz ile gazilerimize minnettar olduklarını, bu fedakarlığın hiçbir zaman unutulmaması ve unutturulmaması gerektiğini söyledi.