Konya'da çocuklara özel sokak açıldı

Konya'da çocuklar için oyun alanlarının yer aldığı ‘Çocuk Sokağı' açıldı.

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Havzan Sosyal Tesisi ve Çocuk Sokağı düzenlenen törenle açıldı. Meram ilçesinde nüfusun yoğun olduğu Havzan Mahallesi'nde trafiğe kapatılan ve güvenlik kameraları ile izlenen sokak, çocuklar için özel tasarlandı. Çocuklar kendileri için ayrılan sokakta istedikleri oyunları oynayacak. Açılış töreni öncesi sokakta çocuklarla buluşan Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, bir süre oyun oynadığı çocuklara Öğretim Görevlisi Osman Bozdemir'in yazdığı ‘Harmanbiş' isimli geleneksel çocuk oyunları kitabı ve çeşitli hediyeler verdi.

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, ‘Çocuk Sokağı'nın Konya'daki ilk örneğinin çocukların hizmetine sunulduğunu söyledi. Çocukların evde teknolojiyle iç içe kalıp dışarı çıkmayarak sokak oyunlarından mahrum kalmasını istemediklerini belirten Başkan Toru, "Bu kapsamda nüfusu en yoğun olan Havzan Mahallemizde bir çocuk parkı ve sosyal tesise ihtiyaç vardı. Sosyal tesis için yerimizi kamulaştırdık ve yapımını gerçekleştirdik ama bununla beraberde istedik ki, çocuk parkı yapalım. Ancak bölgede yer sıkıntısı olduğu için hemen sosyal tesisin yanındaki yaklaşık 900 metrekarelik sokağı trafiğe kapatarak sosyal tesisimizle bütünleşmiş bir şekilde çocuklarımız burada güven içerisinde oynarken annelerimizin de oturabileceği salonları yaptık. Çocuklarımız burada bizim kadim kültürümüzden gelen geleneksel çocuk oyunlarını icra etsinler. Onlara göre cıvıl cıvıl olacak şekilde hem sokağımızı boyattık hem de burada oyun gruplarını yerleştirdik. Çocuklarımızın ilgisi de büyük oldu. Bu anlamda çocuk sokağı uygulamasını Konya'da ilk örneğini buraya yaptık" diye konuştu.

“Çocuk Sokağı şehir geneline yayılacak”

Başkan Toru, çocuklara özel sokakları yaygınlaştıracaklarını dile getirdi. Yapılaşmanın yoğun olduğu bölgelerde bu tür sokaklara ihtiyaç olduğunu vurgulayan Başkan Toru, "Çocuklarımızın güven içerisinde oyunlarını oynayabilmesi, enerjilerini atabilmesi için çocuk sokağı uygulamamız şehrin geneline yayacak şekilde diğer alanlara da taşıyacağız. Burada gayemiz çocuklarımızın zihnen, psikolojik ve fiziksel olarak daha sağlıklı bir şekilde gelişimlerini sağlamak. Bunun için de her türlü çözümü geliştirmek için bizler yerel yönetimler olarak bunun gayretinde olduk. Bundan sonrada bunun gayretinde olmaya devam edeceğiz. Çünkü inanıyoruz ki, Türkiye'nin yükselişi, 2023 hedeflerine ulaşması için en büyük güvencemiz, umudumuz çocuklarımız. Geleceğin mimarları, en büyük beşeri ve sosyal sermayemiz onlar. Onlara da ne yapılsa azdır” dedi.

Konya protokolünün katıldığı törenle Havzan Sosyal Tesisi ve Çocuk Sokağı kurdele kesilerek hizmete açıldı.