Konya’da Cüceloğlu ve Doğru’dan konferans

Esentepe Koleji tarafından Selçuklu Kongre Merkezinde düzenlenen konferans yoğun ilgi gördü. Konferansın açılışında konuşan Esentepe Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Konuk, Esentepe Kolejinin genç nesillerin hem akademik olarak hem de kişisel gelişim açısından geleceğe daha donanımlı hazırlanması için eğitimdeki yenilikçi ve kaliteden taviz vermeyen yaklaşımına sıkı sıkıya sahip çıktığını, çıkmaya devam edeceğini söyledi. Açılış konuşmalarından sonra kürsüye gelen Psikolog ve Eğitim Uzmanı Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu, “Aile Üstüne Bir Sohbet” konulu konferans verdi. Sosyolog Polat Doğru’nun da katıldığı konferansta günlük hayatta karşılaşılan sorunların çözümüne ilişkin önemli ipuçları veren Cüceloğlu, çocukların eğitiminde ailenin rolü ile ebeveynlerin dikkat etmesi gereken hususlar hakkında günlük hayattan örneklerle konferansı takip edenlerin de katılımını sağlayan bir sohbet gerçekleştirdi. Prof. Dr. Cüceloğlu konuşmasında ailelere “Okul başarısı mı, meslek başarısını mı tercih edersiniz” sorusunu sorarak, “Okul başarısı bilgi donanımıdır, meslek başarısına bir kapı açar. İnsana bir kimlik kazandıran, bir hizmet imkanı veren ise meslek başarısıdır ki bu daha önemlidir. Ancak evlilik ve aile başarınız yoksa meslek başarısının tadına varamazsınız” dedi. “Bugünden sonra çocuğun sınav sonucunu sormayacaksınız. Soracağınız elinden gelenin en iyisini yapmaya gayret ettin mi, yaparken şevk var mıydı” şeklinde konuşan Cüceloğlu, “Bu sorumluluğu keşfetmeye başladığı andan itibaren bu çocuğu durduramazsınız, bu sorumluluğu almış olur” ifadelerini kullandı. Cüceloğlu, çocuğun bunu yapabilmesi için, siz bu tanıklığı kendinize yapmaya başlayın, çocuğun başarısına tanıklık edin tavsiyesinde bulundu.

Prof. Dr. Cüceloğlu’nun ardından konuşan sosyolog Polat Doğru ise konuşmasında şunları söyledi: “Çocuğumuz için farkında olmamız gereken altı önemli seçim vardır: Varsın diyeceksin, var olduğunu kabul edeceksin. Kabul edilebilirsin, eksiğinle bile. Değerlisin, senin yerine koyabileceğim hiçbir şey yok. Sana inanıyorum ve güveniyorum. Seviyorum seni, sevilmeye layıksın. Ailenin bir parçasısın aynı zamanda özgürsün.”

Konferansın sonunda Doğan Cüceloğlu ve Polat Doğru’ya çeşitli hediyeler verilirken Cüceloğlu ve Doğru kitaplarını imzalayarak katılımcılarla sohbet etti.