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07 Haziran 2018 19:07

Konya’da Cumhur İttifakına destek açıklaması

Konya’da Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) seçim çalışmalarına devam ederken, partinin standını ziyaret eden Antalya ve Konya’dan Kültür ve Sanat Gönüllüleri Vakfı yetkilileri, Cumhur İttifakına destek açıklaması yaptı.

Konya’da Cumhur İttifakına destek açıklaması

07 Haziran 2018 19:07


Gedavet Parkı’nda bulunan MHP standını ziyaret eden vakıf yetkilileri, MHP Meram İlçe Başkanı İbrahim Ay ile görüştü. Stant önünde açıklama yapan Antalya Kültür ve Sanat Gönüllüleri Vakfı Genel Başkanı Mehmet Çınar, Cumhurbaşkanı adaylarının sahada çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, “Onlardan birini ne yazık ki utanarak izliyoruz. Vaatlerini ‘yıkmak’, ‘bozmak’, ‘parçalamak’ üzerine kuran, her ağzını açtığında terörü ve yandaşlarını öven sözde İnce (!) siyasetçi, bu kez terörist yuvası haline gelen Afrin’de askerleriyle birlikte Türk ve Türkiye düşmanlarına karşı destan yazan 2. Ordu Komutanımız Korgeneral İsmail Metin Temel’i hedef almıştır. İsmail Metin Temel’in siyasi arenada haksız yere insafsızca siyasi malzeme yapılması bir Türk vatandaşı olarak bizi derinden üzmüştür. Yüreği vatan, millet ve bayrak sevgisiyle dolu komutanımızın apoletlerini sökmek, İnce gibilerin haddi değildir” dedi


Kültür ve Sanat Gönüllüleri Vakfı Konya İl Başkanı Mehmet Emin Edalı ise, Cumhur İttifakını destekleme kararı aldıklarını ifade ederek, “Ülkemizin şuan kritik bir dönemden geçmekte olduğunu ele alırsak hem içeriden hem dışarıdan ülkemizi parçalamaya yönelik bir girişim içinde olan bazı art niyetli gruplar gerek siyasi, gerek medya olarak ülkeyi karıştırmak ve kaos ortamı oluşturmak için yarış halindedirler. Türkiye’nin Ortadoğu projesindeki ağırlığı ve önemi artırılmış olup ordumuzun zaferiyle hükümetin ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dik duruşuyla Türkiye’nin bölgedeki ağırlığı bir kez daha ön plana çıkmıştır. Hükümetin bu kararlarını destekleyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de bu başarıdaki payı unutulmamalıdır” ifadelerini kullandı.


Basın toplantısının ardından vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı.




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