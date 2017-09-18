Konya’da ders zili çaldı

Konya’da İlköğretim Haftası etkinlikleri Selçuklu Şerife Akkanat İlkokulu’nda düzenlenen programla başladı.

Düzenlenen programda konuşan Konya Valisi Yakup Canbolat, “Heyecanla ve güzel umutlarla başladığımız 2017-2018 eğitim öğretim yılının aziz milletimize ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemizin ulusluslararsı alanda daha da güçlü şekilde temsil edilmesi hiç kuşkusuz iyi yetişmiş insan gücüne bağlıdır. Bu da geleceğimizin teminatı göz bebeğimiz çocuklarımızın nitelikli bir eğitim almasıyla mümkün olacaktır. Eğitim ve öğretimdeki en önemli hedefimiz çocuklarımızı çağımızın gerektirdiği bilimsel ve teknolojik donanımların yanında milli, ahlaki, manevi ve kültürel değerlerle bezenmiş bireyler olarak yetiştirmektir” şeklinde konuştu.

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy ise “Bugün tüm ülkemizde olduğu gibi 2017-2018 eğitim öğretim yılına yeni bir heyecan ve yepyeni umutlarla bugün ders başı yapıyoruz. Yeni eğitim öğretim yılının ilimize ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesi temennisi ile tüm öğretmen öğrenci ve yöneticilerimize başarılar diliyorum. Bu yıl müfredatımızda kapsamlı değişiklikler yapıldı. Öncelikle yöneticilerimiz daha sonra da öğretmenlerimiz yeni müfredatla ilgili başarılı bir eğitim sürecinden geçirildi. Yenilenen eğitim programlarının başarıyla uygulanması için her türlü tedbirler alındı. Yenilenen müfredatlar bu yol 1-5-9’uncu sınıflarda önümüzdeki yılda tüm sınıflarda uygulanacak” ifadelerini kullandı.

Yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyen Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, "İlimizde 440 bine yakın öğrenci, ilçemizde 120 bin çocuğumuz bugün ders başı yaptı. Kendilerini aydınlık bir geleceğe hazırlayacak eğitim dönemimin başlangıcını yapıyoruz. Bizlerde belediyeler olarak eğitimin kalitesini artırmak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Hem fiziki imkanların güzelleştirilmesi hem de diğer projelerle eğitime destek olmaya gayret ediyoruz. Sadece bu yıl 6 spor salonunu okullarımıza kazandırıyoruz. Güzel bir tevafuk oldu, hemen yan tarafımızda hem Şerife Akkanat hem de Adil Karaağaç’a hizmet edecek spor salonumuzun yapımı devam ediyor. İnşallah bu yıl içerisinde 10 spor salonunu da ilimize kazandırmış olacağız” dedi.

Program halk oyunları gösterisi, öğrencilerin şiir okuması ve çiçek sunumu ile ders başlangıcı olarak devam etti. Programa, Konya Valisi Yakup Canbolat, 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Sayın Hv. Plt. Tuğgeneral Fidan Yüksel, Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy, Selçuklu Kaymakamı Sabit Kaya, Meram Kaymakamı Resul Çelik, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı.