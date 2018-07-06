Konya’da ‘Dijital Hastane ve E-Nabız’ çalıştayı gerçekleştirildi

Yoğun bir ilginin olduğu programa; Eskişehir, Karaman, Aksaray, Isparta, Niğde, Afyon, Nevşehir ve Antalya’dan gelen hastane yöneticilerinin yanı sıra sağlık tesislerinin bilgi işlem sorumluları da katıldı. Çalıştayda, HIMSS (Sağlık Bilgileri ve Yönetimi Sistemleri Derneği) tarafından belirlenen seviyelerin yakalanabilmesi için yapılması gerekenler anlatıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, Türkiye’nin son 15 yılda sağlıkta dönüşüm projesi ile uluslararası düzeyde ses getiren yeniliklere imza attığını vurguladı. Dijital hastane anlayışı ile yapılan çalışmaların daha da üst seviyelere çıkartıldığına dikkati çeken Prof. Dr. Koç, “Düzenlemiş olduğumuz bu çalıştayla hastanelerimizin dijital seviyelerinin arttırılmasını ve dijital hastane hedeflerine ulaşmalarını hedeflemekteyiz” dedi.

“Artık sağlıkta değişim dönemi tamamlandı, sıra gelişim dönemine geldi”

Sağlıkta değişim döneminin tamamlandığını ve gelişim aşamasına geçildiğini vurgulayan Prof. Dr. Koç, “Artık sağlıkta değişim dönemi tamamlandı, sıra gelişim dönemine geldi. Dijital hastane, evde sağlık hizmetleri, modernize edilmiş 112 acil sağlık hizmetleri ve şehir hastaneleri gibi değişik alanlarda örnek olacak çok sayıda proje Sağlık Bakanlığımızın ve sağlık çalışanlarımızın üstün gayret ve çabası ile son dönemde hayata geçirildi. Gelişim aşamasında hasta ve çalışan memnuniyeti çok önemli. Dijital hastane projesi ile bunun faydalarını çok kısa sürede göreceğimize inanıyorum” şeklinde konuştu.

Avrupa devletleri arasında en fazla dijital hastane unvanı bulunan ülkenin Türkiye olduğunun da altını çizen Prof. Dr. Koç, “Ülkemizde şu ana kadar 163 hastanenin dijital hastane unvanı alması nedeniyle Sayın Müsteşar Yardımcımız Dr. Şuayip Binici İspanya’da ödül aldı, kazanılan bu ödül nedeni ile ülkemiz adına gurur duyduk. Bizlerde Konya olarak 2017 yılında 7 hastanemizi Stage 6 seviyesine getirdik. İnşallah 2018 yılı sonuna kadar da 4 hastanemizi Stage 7 seviyesinde görmek istiyoruz. Bunun için gerekli çalışmaları başlatmış durumdayız” diye konuştu.

Açılış konuşmasının ardından Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İlker Köse, ‘2018 HIMSS EMRAM Hedeflerimiz ve Yol Haritası’ başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Yrd. Doç. Dr. Köse sunumunda, 2018 yılında güncellenmiş HIMSS kriterleri ve hastanelerin Seviye 6 ve Seviye 7 için izlemeleri gereken adımlarla ilgili detaylı açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’nden Esra Zehir’de ‘Sağlıkta Dijitalleşme Süreci ve Hedeflerimiz’ başlıklı sunumu ile hastanelerin dijitalleşmelerine katkı sunan projelere değindi. Programda son olarak Kadınhanı Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Murat Ali Çiçekler’de Kadınhanı Devlet Hastanesi’nin Stage-6 sertifikası alma sürecini ve hastanenin bu süreçte izlediği yolu sunumlar eşliğinde katılımcılarla paylaştı. Eş zamanlı olarak E-Nabız oturumlarının da gerçekleştirildiği çalıştay karşılıklı fikir alışverişi ve soru-cevap kısmı ile sona erdi.