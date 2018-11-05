Konya'da dinamik kavşaklar trafiği rahatlatıp yakıt tasarrufu sağladı

Konya Büyükşehir Belediyesi, şehir trafik akışını en rahat sağlayacak şekilde teknolojiyi yakından takip ederek örnek sistemlerle çözümler üretiyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehir merkezindeki trafiğin kontrolünü sağlamak, trafikteki bekleme sürelerini düşürmek, yakıt tasarrufuna katkı yapmak ve karbon emisyonunu en aza indirmek amacıyla yerli imkânlarla ortaya çıkarılan Türkiye'nin ilk ve tek kontrol merkezi yazılımı olan Trafik Kontrol Merkezi (TKM) üzerinden hizmet verdiklerini söyledi. Sayısal harita tabanlı, uluslararası haberleşme standartlarına uygun bir şekilde kavşaklarla canlı bağlantı kuran ve 7/24 iletişim halinde olan sistemin, kavşak kontrolünü uzaktan yapabilme becerisine sahip olduğunu kaydeden Altay, güncel ve geçmiş trafik verilerine göre istatistiksel analizler yapabilen, web tabanlı bir kontrol merkezi yazılımı olan TKM ile Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi, trafik yoğunluk analizi, hadise yönetimi, trafik kameraları takibi, Değişken Mesaj İşaretleri Yönetimi, ortalama seyahat süresi tespiti, merkezi bariyer sisteminin takibi ve görev yönetimi yapılabildiğini ifade etti.

“Trafik ışıklarında bekleme süresi azaldı”

Başkan Altay, Konya merkezde şu anda 77 kavşağın dahil olduğu Trafik Kontrol Merkezine bağlı çalışan Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi'nin (Akıllı Kavşak) yeşil ışık süresini kavşaktan geçen araç yoğunluğuna göre belirleyerek ortalama bekleme süresini azalttığını dile getirdi. Altay, "Sistem, kavşağa yerleştirilen kameralardan gelen anlık ve geçmişe ait verileri kullanarak, bir sonraki döngüye ait tüm olası senaryoları analiz ediyor. En düşük ortalama bekleme süresini veren senaryo işleme konarak, eklenecek/çıkarılacak yeşil ışık süresi ve bir sonraki aktif faz belirleniyor. Dinamik Kavşak Kontrol Yönetimi sayesinde kavşaklarda günlük ortalama bekleme süreleri ortalama yüzde 18 azaltılmıştır. Bekleme sürelerinin azaltılmasıyla tasarruf edilen yakıt miktarı yaklaşık günlük 2 bin 895 litre olmuş, sağlanan yakıt tasarrufuyla birlikte yaklaşık günlük 4,82 ton daha az karbondioksit salınımı yapılmıştır” dedi.

"Yılda 1 milyon litre yakıt tasarrufu”

Trafik Kontrol Merkezinin yapılacak trafik çalışmalarına veri sağlarken birçok çalışma için de kaynak teşkil ettiğinin altını çizen Altay, “Dinamik Kavşak Kontrol Sistemiyle yılda yaklaşık 1 milyon litre akaryakıt tüketiminden tasarruf ve bin 700 ton karbon emisyonunda azalma sağlanıyor. Örnek vermek gerekirse; geçtiğimiz Ekim ayında Akıllı Kavşaklar ile 86 bin 849 litre yakıt tasarrufu olmuş. Karbon emisyonundaki azalma miktarı 144,75 ton olurken, kırmızı ışıkta bekleme sürelerindeki iyileşme oranı ise yüzde 18” ifadelerini kullandı.

“Sistem trafik güvenliğine de önemli katkı sağlıyor”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bu yönetim sistemini kavşaklara uygularken sürelerin adil dağıtılması ve kullanıcı konforunun her yönde en üst düzeyde tutulmasının esas alındığına vurgu yaptığı değerlendirmesinde, istatistikler incelendiğinde, sistemin uygulandığı ışıklı kavşaklarda, kırmızı ışık ihlallerinin ve meydana gelen kaza sayısının da azaldığını belirtti. Başkan Altay, “Böylece sistem sadece zamanın verimli kullanılması konusunda değil, trafik güvenliğinin sağlanmasında da olumlu katkıları olduğu bir gerçektir” diye konuştu.