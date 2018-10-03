Konya'da Diyanet Lojmanları açıldı

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından yapımı tamamlanarak hizmete kazandırılan ve iki blok 40 daireden oluşan Diyanet Lojmanları düzenlenen törenle açıldı.

Selçuklu Belediyesi Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı. Selçuk Dini Yüksek İhtisas Merkezi kursiyerlerinin barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla yapımı tamamlanan Diyanet Lojmanları düzenlenen törenle hizmete sunuldu. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program protokol konuşmaları ile devam etti.

Diyanet Lojmanları'nın açılışının Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla daha da anlamlı ve özel olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Selçuklu Belediyesi olarak birçok hizmete imza atıyor ve pek çok iş yapıyoruz. Çalışmalarımızı temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra Diyanet İşlerimizle, Milli Eğitimle, Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzle ve Sağlık Müdürlüğümüzle protokol yaparak gerçekleştirdiğimiz işler oluşturuyor. Yerel yönetimler olarak halkımızın ihtiyacı olan ne varsa o konuda hizmet üretmeyi bir zorunluluk ve görev olarak görüyoruz. Burada ortaya çıkan eser de bu çalışmalardan birisi. Bizim insanımıza hizmet edecek, bizim insanımızın dini değer ve hassasiyetlerini yükseltecek hocalarımızın daha iyi hizmet alabilmeleri için bu eseri kazandırmış olduk. Eserin ortaya çıkmasında çok büyük emeği olan Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Değerli katkılarından dolayı hocalarımıza da teşekkür ediyorum. İnşallah burada görev alacak ve yüksek ihtisaslarını tamamlayacak hocalarımız bu mekanlardan istifade ederler" dedi.

"Selçuklu'da açılışlar sürecek"

Selçuklu'ya yeni hizmetler kazandırmak için yoğun bir tempo ile çalıştıklarını ifade eden Başkan Pekyatırmacı, önümüzdeki günlerde birçok eserin açılışını gerçekleştirdiklerini ifade etti. Başkan Pekyatırmacı, "Belediyemiz tarafından yapımı devam eden ve 2018 yılı içerisinde tamamlanmış olan pek çok yatırımlarımız var. Milli Eğitime 4 tane anaokulunu tamamladık ve teslim ettik. İnşallah önümüzdeki hafta onların da açılışını yapacağız. 3 tane anaokulumuzun yapımı devam ediyor. Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin ek binalarının ve spor tesislerinin yapımı devam ediyor. Bununla birlikte üniversite öğrencilerimize yönelik 2 bin kişilik yurt inşaatımızın yapımı hızla devam ediyor. İnşallah bu sene içerisinde bitirmenin gayreti içerisindeyiz. Sağlıkla ilgili yatırımlarımızdan olan 6 Nolu Aile Sağlık Merkezi ve 22 Nolu Aile Sağlık Merkezi tamamladı ve hizmete girdi. İnşallah önümüzdeki günlerde de onlarla da ilgili bir açılış yapmayı planlıyoruz. Sporla ilgili olarak okullarımızda kapalı spor salonlarının bir kısmını tamamladık ve bir kısmının yapımı devam ediyor. Yine aynı şekilde eğitim, sağlık, spor ve kültürle ilgili pek çok alanda yatırımlarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Selçuklu'da yatırımların hız kesmeden devam edeceğini ifade eden Başkan Pekyatırmacı, "Biz güçlü bir ülkeyiz ve bizim milletimiz her şeyin en iyisine layık. Dışarıdan ve içerden ne yaparlarsa yapsınlar bizi engelleyemeyecekler. İnşallah bizler inançla ve azimle bütün potansiyelimizi ve gücümüzü kullanarak bu işleri yapmaya devam edeceğiz " şeklinde konuştu.

"Lojman ihtiyacı Selçuklu Belediyesi ile vücut buldu"

Açılışı gerçekleştirilen Diyanet Lojmanlarının hayırlı hizmetlere vesile olması temennisinde bulunan AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, “Toplumun geleceğe çok daha güçlü bir şekilde yürümesi adına dini kendi kaynağından öğrenme günümüzde çok daha öncelikli gündemimiz. Din üzerinden ahkam kesenlerin ülkemizi nereye sürüklemek istediklerini yakın tarihlerde pek çok acı tecrübelerle şahit olduk. Diyanet çalışanlarımız dini kendi kaynağından bizlere anlatmaya ve öğretmeye gayret ediyorlar. Onun için teşkilat mensuplarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Angı, "Bu şehirde herkes bir bütünlük içerisinde ve ihtiyacı karşılamaya ve imkanları boşa sarf etmeden öncelikler içerisinde insanımızın kullanımına sunmak için bir gayret var. Yüksek İhtisas Merkezimizin bu ihtiyacını karşılamak üzere yaptıkları bu çalışma Selçuklu Belediyemizde bir vücut buldu ve buraya gelecek değerli hocalarımızın ev telaşı olmadan eğitimine öncelik vereceği bir imkan ortaya çıktı. Bu eserin proje aşamasından tamamlanmasına kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Konya İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu Selçuk Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nin Konya'nın göz bebeği olduğunu söyleyerek, “Konya'da eğitim alan dini görevlilerimiz hem Türkiyemizin çeşitli yerlerinde hem de dünyada dini mübini İslamı anlatıyorlar. Bu Konyamız için büyük bir şereftir. Burası bütün dünyaya İslamı sahih ehli sünnet vel cemaat çerçevesinde ve hakikaten sahih bilgilere, Kur'an'a, sünnete 1440 yıllık müktesebatımıza uygun bir şekilde İslam'ı anlatan insanların yetiştiği bir mübarek mekan. Bu sebeple bu mübarek mekana hizmet edenlerden, emeği geçenlerden, hepsinden Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

Selçuklu İlçe Müftüsü Nusret Karabiber açılan lojmanın ömrünü İslam dinine adayan kursiyerlerin rahat bir şekilde barınma ihtiyaçlarını karşılamada çok önemli bir yeri olacağını söyleyerek, “Konya'nın şehirler içersindeki yeri başkadır ve Selçuklu'nun da Konya'nın ilçelerinde benim için yeri ayrıdır. Çünkü Selçuklu'nun payitahtıdır. Ben başkanımıza bu güzel destekleri için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Diyanet Lojmanları dualarla açıldı

Konya İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu'nun duasının ardından Diyanet Lojmanları'nın açılışı protokol üyeleri tarafından gerçekleştirildi. Açılışın ardından heyet lojmanlarda incelemelerde bulundu.

Programa, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, Ak Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Seyit Mehmet Sümer, Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Sami Şahin, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkan Vekili Ethem Örge, Konya İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu, Selçuklu İlçe Müftüsü Nusret Karabiber, Selçuk Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Hüseyin Akıncı, Hüsamettin Çelebi Mahalle Muhtarı Hacı Duran'ın yanı sıra teşkilat üyeleri, meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları da katıldı.