Konya’da düğün yolunda kaza: 5 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Niyazi T. yönetimindeki 42 BKT 51 plakalı minibüs, Beyşehir-Antalya karayolu Bademli Mahallesi yol kavşağında refüjde bulunan trafik tabelasını altına alarak yön levhası direğine çarptı. Kazada minibüs sürücüsü ile araçta bulunan Lami, Arzı, Münevver ve Tunahan T. yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Minibüste bulunanların Antalya’ya bir düğüne katılmak için yola çıktıkları öğrenildi. Kazaya minibüsü sıkıştıran ve daha sonra kaçan başka bir aracın neden olduğu ileri sürüldü. Kaza yerinde bulgular tespit eden trafik ekipleri bu yöndeki iddialar üzerine plakası belirlenen aracı bulmak için çalışma başlattı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.