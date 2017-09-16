Diğer
Kategoriler
16 Eylül 2017 12:59

Konya’da düğün yolunda kaza: 5 yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, düğüne gidenleri taşıyan minibüsün refüjde bulunan yön levhasına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Konya’da düğün yolunda kaza: 5 yaralı

16 Eylül 2017 12:59


Edinilen bilgiye göre, Niyazi T. yönetimindeki 42 BKT 51 plakalı minibüs, Beyşehir-Antalya karayolu Bademli Mahallesi yol kavşağında refüjde bulunan trafik tabelasını altına alarak yön levhası direğine çarptı. Kazada minibüs sürücüsü ile araçta bulunan Lami, Arzı, Münevver ve Tunahan T. yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Minibüste bulunanların Antalya’ya bir düğüne katılmak için yola çıktıkları öğrenildi. Kazaya minibüsü sıkıştıran ve daha sonra kaçan başka bir aracın neden olduğu ileri sürüldü. Kaza yerinde bulgular tespit eden trafik ekipleri bu yöndeki iddialar üzerine plakası belirlenen aracı bulmak için çalışma başlattı.


Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    34°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç