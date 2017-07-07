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07 Temmuz 2017 09:26

Konya’da eğlence mekanına kurşun yağdırdılar

Konya’da alkollü eğlence mekanı silahlı saldırıya uğradı.

Konya’da eğlence mekanına kurşun yağdırdılar

07 Temmuz 2017 09:26

3 kişinin kurşun yağmuruna tuttuğu mekanın üst katındaki evde oturan bir kişi hafif yaralanırken saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.


Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Sahibata Mahallesi Yavuz Selim Caddesi üzerinde bulunan alkollü eğlence mekanında meydana geldi. Plakasız siyah renkli bir otomobil ile gelen kimliği belirlenemeyen yüzleri maskeli 3 kişi iş yerine karşı adeta kurşun yağdırdı. Zanlılar geldikleri otomobille olay yerinden hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı.


Saldırı sırasında kapalı olan mekana çok sayıda kurşunun isabet ettiği belirlendi. Saldırı anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Silah seslerini duyanlar polise ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler çevre güvenliği alarak boş kovanları inceledi. İş yerinin duvarında açılan delikler saldırının şiddetini ortaya koydu. Diğer taraftan binanın üst katında oturan Suriye uyruklu Hasne Y. açılan ateş sonucu kolundan hafif şekilde yaralandı. Hasne Y. olay yerine çağrılan ambulans ile Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Polis saldırıyı düzenleyen 3 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.




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