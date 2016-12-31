Konya’da eğlence mekanlarına baskın

Konya kent merkezinde bulunan iki eğlence mekanına yapılan baskında çok sayıda silah ele geçirilirken 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından merkez Meram ilçesi Sahip Ata Mahallesinde bulunan iki eğlence merkezine baskın düzenlendi. Eğlence merkezlerinde 100 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) taraması yapılırken, söz konusu iş yerlerinde sigortasız olarak çalışan 34 kişi hakkında yasal işlem yapıldığı öğrenildi. Ayrıca iş yerlerinde ve bazı araçlarda yapılan aramalarda 4 adet pompalı tüfek, 2 adet tabanca ve 1 adet kurusıkı tabanca ile muşta ve kelebek olarak tabir edilen kesici aletler ele geçirildi. Ele geçirilen silahlarla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Eğlence mekanlarında konsomatris olarak çalıştırılan Uganda uyruklu Ayşe takma isimli Gorret N. yine Uganda uyruklu Fatma takma isimli Kitna S. isimli kadınlar gözaltına alındı. Çalışma izni bulunmadığı öğrenilen Ugandalı kadınların Göç İdaresiyle yapılan görüşmelerde geçici kimlik aldıkları tespit edildi. Ugandalı kadınların Ahlak Büro Amirliğinde ifadeleri aldıktan sonra serbest bırakıldığı belirtildi.